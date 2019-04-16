用高鐵通勤換減輕房價壓力? 桃園站週邊單價已跌兩成

高鐵形成全台一日生活圈，近年高鐵站周邊有不少推案，通勤讓生活模式有不同選擇。房仲業依內政部實價登錄資料，統計高鐵台北站及桃園、新竹、台中 3 個主要通勤站周邊平均房價，台北站每坪 65.8 萬元、桃園站 26.5 萬元、新竹站 25.2 萬元、台中站周邊不及 2 字頭，平均每坪僅 18 萬元。其中，桃園青埔站周邊房價，近年從 34.6 萬降到 26.5 萬，降幅 2 成，而台中站是四站中，唯一平均房價一路走揚的站點。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，從近 3 年的平均房價走勢來看，台北市價格已有修正，但仍是其他縣市的 2 倍以上，因此許多在大台北地區上班的購屋人會選擇台北周邊區域，以捷運、客運或開車、騎車通勤，自從高鐵推出定期票後，通勤範圍擴大，高鐵各站中以台北、桃園、新竹、台中四站通勤族較多，車站周邊房價越往南越低，桃園站及新竹站的房價約台北站的 4 成，至於台中站房價不及台北站的 3 成，故儘管定期票費用不低，但為兼顧房價與工作，部分買方可能會考量以車站動線做購屋規劃。

綜觀這四站近 3 年周邊房價變化，台北站周邊近三年雖然有下修，但仍在 6 字頭，桃園站及新竹站都在 2 字頭，其中桃園站從 34.6 萬降到 26.5 萬，降幅有 2 成，而台中站是四站中，唯一平均房價一路走揚的站點，不過目前還未破 20 萬，郎美囡指出，台北站周邊平均房價每坪 65.8 萬元，以台北市各行政區的平均房價行情來看，在台北市僅屬中高價位，且周邊多為屋齡較高之中古屋，但這樣的房屋單價在中南部已是豪宅價格，反觀其他三站，周邊有許多房價相對低的新案可選擇，雖然生活機能尚未到位，但也因為如此房價仍有空間。

以桃園站為例，雖然高鐵定期票每月近 5000 元，但桃園站到台北站車程不到半小時，且房價不及台北市一半，桃園近年也是首購族的選擇之一，而會選擇新竹站及台中站者，有些是有家庭的在地居民，若不想舉家北上或僅假日返家，購屋人可能依交通路線拉開居住地與工作地的距離。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也指出，雖然延高鐵站買房省下不少購屋預算 ¬，但除了高鐵票價外，轉程其他交通工具的費用及時間也需要評估，尤其上下班尖峰時刻容易塞車，進站前及出站後的交通成本也應一併計算，畢竟過長的通勤時間仍會對生活產生負面影響。