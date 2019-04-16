響應並推動節能減碳 中華汽車楊梅廠3年投資2.6億元空污減量

中華車 (2204) 響應綠能環保，其中楊梅廠近 3 年投資 2.6 億元分階段進行排氣設備更新，並導入歐洲噴塗機器人減少溶劑逸散量，3 年來改善合計減量 45 噸 VOCs 排放，改善幅度達年約佔低減率 18%；在近 3 年節能減碳累計投資 4100 萬元，年減碳量約 688 噸，節能率達 4.07%，卓越績效獲桃園市特優獎項。中華汽車推動節能減碳與空氣污染物減量目標不僅合乎標準，更期許做到優於法令層次，自 2016 年起至 2018 年，中華汽車在 VOCs 減量上投入 2.6 億元，以分階段方式進行排氣設備更新，如換色系統升級，將換色清洗過程中減少廢溶劑產出量。



此外，並導入歐洲噴塗機器人減少溶劑逸散量，塗著效率由 65% 提升至 80%，相關製程改善後對溫室氣體之 VOCs 減量貢獻為，第一期 2016 年 VOCs 消耗量可較現行減少約 35 噸 / 年 (2016 至 2017 年度低減率 14.7%)，第二期 2018 年 VOCs 消耗量可較現行減少約 10 噸 / 年 (2018 年度低減率 3.3%)，3 年來改善合計減量 45 噸，展現年約佔低減率 18% 的環保效益。



為協助桃園市產業提升產業綠色競爭力，桃園市政府特別表揚「桃園市空氣污染物減量」績優單位，昨日舉辦表揚大會，由桃園市長鄭文燦親自出席表揚績優廠商。鄭文燦表示，桃園市制定「公私場所空氣污染物減量獎勵辦法」，藉由能源利用、污染管制、源頭減量、資源再升等評比，獎勵成效優良的公私場所，鼓勵轄內的企業成為環保標竿。