〈裕隆集團法說〉無畏車市颳涼風 中華車樂觀看兩岸銷售將成長

即便大多數車商看待今年台灣車市持平，中國車市甚至持續陷衰退壓力，不過，中華車 (2204-TW) 今 (10) 日法說會時指出，轉投資金雞母福建奔馳銷售台數仍可望成長 7%，而在國內銷售，隨著商用車大改款車型推出，預估四輪成車整體銷售可達 5 萬台，優於去年 4.8 萬台。

中華車認為，中國經濟仍有不確定因素，外界預期經濟成長率可能比去年低，因此，中國車市今年可能僅較去年持平，但福建奔馳因應中國政府調降增值稅、全系列產品降價，仍有望進一步提升銷售，目標今年銷售可達 3.1 萬台，年增 7%。

另一方面，轉投資東南汽車去年全年銷售 9.1 萬台，年衰退 40%，但展望今年，下半年將推出全新 SUV 車型 DX5，年底也將發表 DX3 純電動車續航里程增長版車型 DX3 EV500，中華車預期全年可銷售 10.2 萬台，轉為成長逾 10%。

在台灣車市中，中華車除了對熱門 SUV 車款 Outlander 進行商品力提升和體系調整，也計劃於第三季推出 Delica 大改款、第四季推出 Zinger 改款，加上汰舊換新補助政策持續發酵，全年內銷四輪成車銷售約 5 萬台 (包括 Fuso 大車)，較去年的 4.8 萬台成長。

而在二輪市場，中華車說明，會加速全台專賣通路及充電站布建等，並搭配兩款普重車型推出，預估全年銷售可望達到 1.8 萬台，大幅優於去年的 1 萬台。