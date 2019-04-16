公司發聲明＋本週舉行法說會 VHQ-KY股價止跌跳空大漲

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 遭爆董事長劉國華「假投資真掏空」，昨天公司發布聲明稿指出，已委請律師提出告訴並將主動訴請檢調單位等調查，而公司也預計本週三舉行法說會，董事長將親自出席主持。該股在上週五跌停、昨天跌停尾盤拉升至平盤後，今天股價直接開高，融券餘額由 4 月 1188 張降至昨日的 155 張。爆料指出，VHQ 於 2018 年 2 月募資 7 億多元，收購木星時代 70% 股權，但交易是假交易，中間被董事長劉國華中飽私囊 5 億多元。



公司聲明稿指出，近期一再遭受市場不明人士散布不實流言，騷擾公司正常營運，甚至導致公司股價波動劇烈，公司高度懷疑係有心人在幕後操作，故為導正視聽及追查黑手，已正式委請萬國法律事務所陳誌泓律師、陳一銘律師及騰格里國際法律事務所洪佩君律師於昨天提出告訴並將主動訴請檢調單位等調查，以捍衛本公司及全體股東之權利。



VHQ 也預計本週三舉行法說會，董事長劉國華將親自出席主持。



該股近日投信大賣，累計 4 天賣超 1400 餘張，融券餘額由 4 月 1188 張降至昨日的 155 張。