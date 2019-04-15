福斯合作企業夥伴 擬打造超級電池廠

據報導，大型車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 表示，福斯汽車將聯手合資企業夥伴，建造至少具有一千兆瓦 (1GW) 總量的電動車電池超級工廠。

福斯汽車表示，公司正在考慮投資電池工廠，以強化福斯的汽車電氣化計畫，並建立出必要技術知識系統。Diess 周日 (14 日) 在上海車展期間表示:「任何低於這個數 (1GW) 的總量都沒有意義。」

據傳，福斯汽車將購買價值 500 億歐元 (565.7 億美元) 的電動車電池，並將韓國的 SK Innovation(SKI)、LG 化學和三星 SDI，以及中國的寧德時代新能源科技公司 (CATL) 指定為電池廠的策略性供應廠商。

為了製造並向市場推出電動車，福斯汽車正在重新組裝 16 家工廠以生產電動車，並計劃在 2023 年中期開始生產 Skoda、奧迪、福斯和 Seat 四種品牌及 33 種不同的電動車。

從供應商來看， SKI 正在美國建立一家電池製造廠，為福斯汽車在田納西州的工廠供貨。SKI 也計畫為福斯汽車於 2022 年開始生產的電動車提供鋰電池。此外，LG 化學、三星和 SKI 也將在歐洲地區為福斯汽車供應電池。CATL 則將從 2019 年開始，在中國地區為福斯汽車所生產的電動車供應電池。

另一方面，福斯汽車在週一 (15 日) 表示，公司預計今年核心品牌在全球的銷量將與 2018 年的 624 萬輛水平保持一致，儘管中國地區的銷量在第一季有所下滑。

大眾汽車董事會成員 Juergen Stackmann 表示:「我們預計全球銷售將與去年保持一致，樂觀地說，我們甚至認為可能進一步實現增長。」Stackmann 也補充道，中國的銷售額在第一季有所下滑，不過政府激勵措施將在下半年推動需求，福斯因此預計全年銷售將維持穩定。