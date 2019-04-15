滬深盤後-上證不敵3200壓力 短線恐盤整

陸股今 (15 日) 受到上周五經濟數據 (金融、貿易) 優於預期的帶動下，三大指數開高走高，5G、工業大麻類股擔當攻堅主角，上證綜指一度上漲逾 2%。不過盤中獲利回吐賣壓出籠，養殖業類股率先走弱，啤酒、汽車類股跟進下滑，三大指數開始出現回檔，最終大盤由紅翻黑。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證綜指報 3177.79 點，下跌 10.84 點，跌幅 0.34%；深證成指報 10053.76 點，下跌 78.58 點，跌幅 0.78%；創業板指報 1666.90 點，下跌 28.83 點，跌幅 1.70%。

兩市合計成交額人民幣 7758 億元，滬股通淨流出人民幣 6.8 億元，深股通淨流出人民幣 11 億元。

消息面，4 月 13 日凌晨，MSCI 宣布將把 MSCI 全中國指數轉換至 MSCI 中國全股票指數的時間順延至 11 月 26 日。延後的原因是讓目前還在使用 MSCI 全中國指數的投資人有足夠的時間轉換到 MSCI 中國全股票指數。

法人觀點

華鑫證券表示大盤量能近期持續萎縮顯示投資人謹慎的態度，這將拉長指數盤整周期，但整體而言中、長期的上升趨勢仍未被破壞。短期上，上證綜指將有機會測試 3150 點～3180 點之間的支撐力道，若跌破指數則將下探至 3100 點。

東吳證券則指出，目前指數仍位在牛市行情啟動的底部區域，不過隨著企業財報公布，市場會回歸至基本面，企業的成長和價值將成為支撐指數上漲的核心。目前科技、消費類股仍是大盤上漲的領頭羊，而之前漲幅落後的券商、銀行、建築等有機會出現補漲行情。