愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單

華為輪值董事長胡厚崑在 2019 全球分析師大會上表示，截至 4 月 15 日，華為目前取得 40 筆 5G 商用合約，去年同期簽約數則在 30 筆。而目前華為的簽約數量來看，已取得全球一半的 5G 訂單，即便在美國阻撓之下，全球仍有多數電信商堅持採用華為設備。

在 1 月底，華為曾表示已取得 30 筆 5G 商用合約，並有 25000 多個 5G 基地台散布在全球，這些合約中包括 18 個歐洲合約，比重高達 60%。

圖: AFP

由此得知，即使華為遭受美、日、澳等國家圍堵，但在最近 3 個月內，華為已再增加 10 筆訂單。

5G 硬體進展將比 4G 更快

今年年初，華為推出相關 5G 晶片，並預估 5G 到 2025 年，將擁有 650 萬個基地台、28 億用戶、覆蓋全球 58% 的人口。

胡厚崑表示，在 3G 的時代，通信產業達到 5 億用戶的里程碑花了 10 年，4G 則是用了 5 年，華為預估 5G 時代只需要 3 年就可達成。

主要在於 4G 標準確定後的一年，市場並沒有 4G 手機晶片推出，而當時全球只有一個 4G 網路在商用，基地台數量只有 400 個。

然而，還未正式進入 5G 時代，目前已有 4 家 5G 手機晶片的供應商，世界上也有 40 個 5G 的商用網路正在布建中，這意味著已有 10 萬個基地台正在運作，且已有 40 款 5G 手機即將推出，明顯比 4G 演進時程快的多。

5 年後營收破兆人民幣

此外，華為消費者業務部門在營收上首度超越營運商部門，成為該公司最大的收入來源後，華為新的目標計畫在三年內銷售收入達 1000 億美元，五年後達到 1500 億美元。

在這之前，華為的消費者部門才剛提早兩年達成 500 億美元營收的目標—2018 年，該部門年營收 525 億美元，年增 45%。