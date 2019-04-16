Fed 官員：明年秋季前可能都不會升息

芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 週一 (15 日) 表示，低通膨數據意味著聯準會可避免進一步緊縮貨幣政策，很可能在明年 2020 秋季前都不升息。

上月底聯準會釋出預估的利率意向點陣圖，預估今年不升息，9 月底將結束縮表。

作為 2019 年 FOMC 票委的芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 週一表示：「由於通膨有所緩解，經濟運作良好。預計聯邦基金利率直到 2020 年秋季將保持不變，以支持通膨預期，並確保通膨率可以維持在 2% 或略高一點的水平，對我來說，這有助於支撐通膨前景，並確保可持續性。」

Charles Evans 稱：「我確實認為，通脹數據比我預期看到的要弱一些。疲軟的通膨令人感到驚訝，預計第四季物價會有一定的上漲壓力。」

Charles Evans 表示，第一季的經濟形勢比年初略強一些，建議這應該會緩解那些過度擔心經濟低迷的人的擔憂。

Evans 澄清：「我想說，美國經濟表現穩健。」

當被問及低通膨數據是否有理由降息時，Evans 回應：「當然反對過早緊縮政策，反對過早轉向限制性政策。」

Evans 補充：「只有負面衝擊來襲，才有理由放鬆貨幣政策。」