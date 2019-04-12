重點摘錄！三分鐘掌握 Fed 官員談話

聯準會 (Fed) 多位官員於美東時間週四 (11 日) 各自發表談話，除了討論到貨幣政策方向之外，Fed 官員們亦關注殖利率倒掛、倫敦銀行間同業拆借利率 (LIBOR) 與社區銀行創新等各面向的議題。

聯準會 (Fed) 副主席克里拉達 (Richard Clarida) 週四 (11 日) 接受外媒採訪時表示，目前美國經濟和貨幣政策都處於一個好位置，並未看到經濟衰退的跡象，Fed 目前並不需要升息或是降息。

克里拉達重申聯準會立場，他表示：「保持耐心的優點之一就是，我們只是接收經濟數據，我們認為現在不需要走向升息或是降息。」

聯準會 (Fed) 銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (11 日) 於密西西比州的一個社區發表談話。

布拉德稱，Fed 應仔細分析美國聯邦債券殖利率倒掛情況，及市場對通膨前景的看法。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線倒掛，殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

布拉德認為，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 需要謹慎執行貨幣政策，做好準備應對美債殖利率倒掛情況，並維持經濟 (溫和) 擴張。

布拉德提到：「利率正常化已按計劃進行，未來對貨幣政策的進一步改變將是出於宏觀經濟原因，而不是對利率正常化進度的調整。」這預示著市場波動性的降低，除非需要進行重大變革，否則聯準會可以保持不干預。

聯準會 (Fed) 理事奎爾斯 (Randal Quarles) 週四 (11 日) 頓促倫敦銀行間同業拆借利率 (LIBOR) 的加速轉型。

奎爾斯解釋：「到 2021 年底前，全球將逐步淘汰 LIBOR。在金融危機期間，LIBOR 結構很差，投行被要求提交報價時，不需要任何交易證據或其他事實的支持，這使得 LIBOR 容易受到操縱。」

奎爾斯和一些同行，包括商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 J. Christopher Giancarlo 與英國央行 (BoE) 副行長 David Ramsden 皆表示：「淘汰 LIBOR 的過渡期間須在公部門和私部門的協調下持續進行。」

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週四 (11 日) 在舊金山聯邦儲備銀行的一次活動中稱，她擔心監管複雜性和法規遵循問題可能會阻礙社區銀行創新。

鮑曼稱：「我認為 Fed 需要了解如何影響銀行考慮創新的方式。尤其我們必須履行責任，確保銀行和消費者保護之間的安全性和穩健性，同時建立一個監管架構，制定不妨礙創新融入銀行選擇的戰略方向。」