Fed何時會升息？高盛預估：2020年第4季

根據《彭博社》報導，在通膨低於預期，且聯準會 (Fed) 決策面臨更多政治審查的情況下，高盛預估，Fed 下一次升息，可能會出現在 2020 年第 4 季。

高盛最新報告指出，2019 下半年，美國國內生產毛額 (GDP) 年增率，可望上修至 2.5%；2020 上半年，估為 2.25%。

報告稱，美國通膨仍低於預期，且在 Fed 決策面臨更多政治審查的情況下，Fed 在明年總統大選前升息的可能性，也隨之下滑；因此，高盛將 Fed 下一次升息的預估時間點，從 2020 年首季，延後至 2020 年第 4 季。

國際貨幣基金 (IMF) 日前將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準；其中，美國的經濟成長被下修 0.2 個百分點，至 2.3%。

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 升至 2.2%，創去年 10 月以來最大增幅，但若扣除食品、能源和貿易服務，核心 PPI 年增 2.0，較 2 月持平，且為 2017 年 8 月以來最小增幅，顯示通膨仍屬溫和。

雖然 Fed 已暫緩升息，但美國總統川普仍三不五時對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 開炮；據傳川普曾於 1 週內，3 度於會議上宣稱，要不是 Fed 升息，美國經濟、股市表現，肯定會更好，預算赤字的增加速度，也會趨緩。

IMF 貨幣和資本市場部門主管 Tobias Adrian 認為，川普多次抨擊 Fed，破壞了中央銀行的獨立性，恐對美國經濟造成危險後果。