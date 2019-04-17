全球心碎！大火毀聖母院 蘋果也加入捐款行列

法國知名景點「巴黎聖母院」(Notre Dame Cathedral) 大教堂於當地時間週一 (15 日) 傍晚驚傳火警！延燒近 10 個小時的大火平息過後，全球各家企業、集團紛紛湧入善款，期望協助重建此人類文化歷史遺產恢復原貌。
大火災情平緩過後，萊雅集團（L'Oreal）及最大股東貝登古家族、 法國精品集團 LVMH 和法國精品開雲集團 (Kering) 在內的法國企業紛紛承諾，將捐出數百萬歐元，協助重建巴黎聖母院，而美企蘋果也宣布加入捐款行列。
蘋果執行長蒂姆庫克 (Tim Cook) 週二 (16 日) 上午推文表示痛心，稱蘋果將為重建工作捐款，重建巴黎聖母院。然而，蘋果並未指出確定的捐款金額。
法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 誓言將重建燒毀的巴黎聖母院。巴黎市長 Anne Hidalgo 表示，市政府計畫撥出 5000 萬歐元 (約台幣 17 億元) 款項來進行巴黎聖母院修繕和重建工作。
法國精品集團 LVMH 執行長阿諾特 (Bernard Arnault) 週二表示願捐款 2 億歐元 (約台幣 70 億元)、支出旗下創意、建築和金融專家，協助重建工作。
法國精品開雲集團 (Kering) 董事會主席兼執行長皮諾特 (François-Henri Pinault) 發布聲明表示，將捐出 1 億歐元 (約台幣 35 億元)。
這位法國億萬富翁 Pinault 表示，這場悲劇震驚了所有法國人民，除此之外，所有那些執著於精神價值的人。面對這場悲劇，每個人都希望儘快將生命還給這顆我們遺產中的瑰寶
法國航空與荷蘭皇家航空亦表示將建立線上募款系統，並提供免費運輸專業人士的服務。
巴黎聖母院大教堂歷史可追溯到 12 世紀，是法國大文豪雨果 1831 年出版的知名小說《鐘樓怪人》的主要場景，聖母院保留至今已是當地民眾宗教與精神寄託所在，更是全人類重要的文化遺產之一。
這場大火牽動全法國人民的情感，更引發全世界悼念與關注。