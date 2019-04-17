全球心碎！大火毀聖母院 蘋果也加入捐款行列

法國知名景點「巴黎聖母院」(Notre Dame Cathedral) 大教堂於當地時間週一 (15 日) 傍晚驚傳火警！延燒近 10 個小時的大火平息過後，全球各家企業、集團紛紛湧入善款，期望協助重建此人類文化歷史遺產恢復原貌。

大火災情平緩過後，萊雅集團（L'Oreal）及最大股東貝登古家族、 法國精品集團 LVMH 和法國精品開雲集團 (Kering) 在內的法國企業紛紛承諾，將捐出數百萬歐元，協助重建巴黎聖母院，而美企蘋果也宣布加入捐款行列。

蘋果執行長蒂姆庫克 (Tim Cook) 週二 (16 日) 上午推文表示痛心，稱蘋果將為重建工作捐款，重建巴黎聖母院。然而，蘋果並未指出確定的捐款金額。

蘋果執行長蒂姆 · 庫克 (Tim Cook) 週二上午推文表示痛心。(圖：翻攝庫克推特)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 誓言將重建燒毀的巴黎聖母院。巴黎市長 Anne Hidalgo 表示，市政府計畫撥出 5000 萬歐元 (約台幣 17 億元) 款項來進行巴黎聖母院修繕和重建工作。

法國精品集團 LVMH 執行長阿諾特 (Bernard Arnault) 週二表示願捐款 2 億歐元 (約台幣 70 億元)、支出旗下創意、建築和金融專家，協助重建工作。

巴黎聖母院大部分建築遭受焚毀，標誌性結構「尖塔」燒毀崩塌。(圖：AFP)

法國精品開雲集團 (Kering) 董事會主席兼執行長皮諾特 (François-Henri Pinault) 發布聲明表示，將捐出 1 億歐元 (約台幣 35 億元)。

這位法國億萬富翁 Pinault 表示，這場悲劇震驚了所有法國人民，除此之外，所有那些執著於精神價值的人。面對這場悲劇，每個人都希望儘快將生命還給這顆我們遺產中的瑰寶

法國航空與荷蘭皇家航空亦表示將建立線上募款系統，並提供免費運輸專業人士的服務。

巴黎聖母院大教堂歷史可追溯到 12 世紀，是法國大文豪雨果 1831 年出版的知名小說《鐘樓怪人》的主要場景，聖母院保留至今已是當地民眾宗教與精神寄託所在，更是全人類重要的文化遺產之一。

這場大火牽動全法國人民的情感，更引發全世界悼念與關注。