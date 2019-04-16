巴黎聖母院驚傳大火！標誌性尖塔倒塌

法國知名景點「巴黎聖母院」(Notre-Dame de Paris) 大教堂於當地時間週一 (15 日) 傍晚驚傳火警！失火點位於教堂閣樓處，標誌性結構「尖塔」燒毀崩塌，法國出動大批消防員直撲現場搶救，災情相當嚴重。

法國「巴黎聖母院」大教堂在當地時間週一 (15 日) 傍晚驚傳火警，現場濃煙直竄，火勢凶猛，大部分建築遭受焚毀，熊熊大火蔓延到其中一座塔樓，導致尖塔結構倒塌。

法國「巴黎聖母院」大教堂失火導致尖塔結構倒塌。(圖：AFP)

目前巴黎出動近 400 名消防員前往該區竭力撲滅大火，並試圖挽救存放在大教堂中的藝術品，由於巴黎聖母院大教堂近期正進行翻修，起火原因懷疑和修繕施工相關，截稿前，該區未傳出任何傷亡消息。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 取消原定於週一的全國演說，親赴現場勘災。巴黎市長推文呼籲附近民眾遠離現場，巴黎檢察官已正式宣布對此次大火進行調查。

美國總統川普亦推文表示，這場大火太可怕了，也許可以出動空中灑水機撲滅火勢，必須迅速行動！

美國總統川普推文支招救火。(圖：翻攝自川普推特)

巴黎聖母院大教堂歷史可追溯到 12 世紀，是法國大文豪雨果 1831 年出版的知名小說《鐘樓怪人》的主要場景。

巴黎聖母院經歷風霜且保留至今，已是當地民眾宗教與精神寄託所在，這場大火牽動全法國人民的情感，更引發全世界的關注。