數字科技首季新建案點閱率衝高 台中市三屯區進入前十名

根據數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，發現 2019 年第一季點閱數突破 2300 萬次，較去年同期相比成長超過 1 倍，點閱前十名行政區第一季幾乎都創該區最高點閱，其中台中表現最亮眼；同時，台中市的北屯、西屯及南屯區，同步進入前 10 名。

數字科技指出，今年第一季雖然有過年 9 天連假上班日較少影響，但在 329 檔期拉抬下，網路找房表現依舊亮眼，591 新建案第一季點閱數更是突破 2300 萬次，平均全台灣人幾乎都點擊至少 1 次。

其中冠軍由點閱數 92 萬次點閱的北屯區奪下，成交行情也從 1 字頭提升至 2 字頭，目前成交行情落在每坪 24-26 萬元，但因捷運綠線 2020 年完工及 COSTCO 二店確定進駐等建設議題加持下，熱度依舊不變，每周來人可到 10-30 組。

今年首季點閱率亞軍桃園市桃園區，在第一季更是突破 70 萬次點閱，近來中路重劃區討論度高，主要是區域內的風禾公園完工，吸引不少外區客，同時第一季也有許多建案進場，像是在地建商宜誠、昭揚外，329 檔期也有不少換屋成屋案開案，且多圍繞在公園附近，吸引不少首換、置產族目光。

數字科技指出，首季點閱次數第三名為新北市板橋區則，不意外就是江翠北側重劃區推案帶動，去年年底雖有一度推案力度減緩，但今年一開始各大建商包括立信、興富發 (2542-TW)、國泰 (2501-TW) 及麗寶等知名建商重啟戰局，且以系列推案為主，坪數規劃多元，目前區域成交價還落在 4 字頭，但擁有河岸景觀、品牌建商部分戶別可到 5 字頭。

台中市在第一季表現受到矚目，除了北屯外還有兩區擠進前十名，且皆突破 40 萬次的點閱數，第名西屯區，除有水湳智慧城建設議題外，從去年年底開始許多指標案進場，點閱穩定成長，如鄰近逢甲夜市生活機能好的「昇揚四季文華」3 房格局壓在千萬內即可入手，今年初指標首購案「達麗．大道」總價 688 萬元起，同樣吸引不少來人。

南屯區則是靠著親民房價區段卡住第十名，點閱有賴低總建案加持，像是千萬內可入主七期重劃區的「博克萊」還推出 78 萬元即可交屋的優惠方案，另外，新案「微笑時代」該地段房價是屬於南屯區較為親民區塊，周邊有台中工業區、精密工業區就業人口購屋需求支撐，總價 518 萬元起可買 2 房，買氣及討論度持續熱絡。