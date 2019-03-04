三洋紡處分桃園資產獲利1.7億元 每股貢獻近4元

為改善財務結構，充實營運資金，三洋紡 (1472) 處分桃園大樹林段逾千坪土地廠房，交易金額 2.8452 億元，獲利 1.7 億元，貢獻每股 3.95 元。此外，該公司近期也陸續辦理國內第一次可轉債 (CB) 與現增，現增價格定 21.8 元，CB 轉換價則由原 29.99 元調整為 29.2 元。該公司至去年第三季每股淨值 7.42 元，負債比逾 63%。



三洋紡上週五 (2/27) 宣布，因應該集團中長期的策略發展計畫以及改善財務結構需要，當天召開之臨時董事會通過以 2.8452 億元，處分旗下所屬桃園市桃園區建國東路 24 號地號 1787 號之土地共 3,921 平方公尺與地上建物共 6,419.77 平方公尺以及高來有限公司。



該公司指出，取得之資金於償還銀行貸款後，將用於品牌投資、通路優化、資訊設備升級及一般營運資金、或其他因應未來發展之資金需求。市場推估 1.7 億獲利最快本季入帳。



除了出售資產所獲得之逾 2.8 億元資金入袋，該公司 2 月份完成之第一次國內 CB 共募資逾 3 億元，現增 300 萬股的部分則有 0.65 億元進帳，換言之，本波到手資金共逾 6.5 億元。



三洋紡生產聚丙烯 (PP) 纖維、尼龍及聚酯 (PET) 纖維，因中國大陸競爭激烈，2017 年每股虧損 1.08 元，去年前三季每股虧損 1.41 元。今年有機會受惠貿易戰，客戶轉單東南亞效應，同時致力產品差異化，將提升其開發之聚丙烯長纖維「夢纖維(DreamFel)」占比，據悉夢纖維具環保、快乾、耐用度高等特性，可應用於戶外家飾、箱包袋材及成衣等。

