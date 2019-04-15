〈董監事酬勞揭露〉好羨慕 這8家上市公司去年獲利衰退 但董事酬金卻逆勢成長

證交所今 (15) 日揭露上市公司董監事酬勞，部分公司包括榮成與晶相光去年獲利衰退，但董監事酬金卻仍持續增加，另有 6 家上市公司去年獲利虧損，但董監事領取酬金仍較前年增加，引起外界對於董事酬金合理性的質疑。

工業用紙廠榮成去年稅後純益 9.34 億元，年減 75%，但平均每位董監事仍可領取 172 萬的董事酬金，酬勞待遇較前年增加 32%，榮成解釋，公司的董監事酬金主要包含車馬費與薪資，其中車馬費按市場水準給付，董事薪資則由薪酬委員會評估，提交董事會討論，強調董監事酬勞與公司損益無關聯性。

晶相光去年稅後純益 1.57 億元、獲利衰退幅度年減 22%，但晶相光平均每位董事仍可領取 86 萬元酬金，較前年同期增加 66%，晶相光表示，公司只要當年度有獲利，就會依比例提撥做為董事、員工酬勞，公司前年、去年支付董事酬金揭為 250 萬元，因此每位董事酬金平均數與稅後純益沒有關聯性。

值得注意的是，部分上市公司去年虧損，但董事酬金卻不減反增，寶徕建設去年稅後淨損 9352 萬元，較前年大幅衰退 38 倍，但每位董事酬勞平均還有 36.8 萬元，較前年增加 1.27 倍。

寶徕表示，公司不論盈虧都會支付董事酬金，報酬參照同業水準，由於公司前年 6 月新增兩名獨董，考量董事責任加重，加上公司將近 10 年都沒有調整董事酬勞，因此去年董事變動幅度較大，但整體而言仍在合理範圍內。

另一家營建公司皇昌去年淨損 5.13 億元，年減 50.62 倍，但平均每位董事仍可領取 93 萬元酬金，年增幅 53%。

皇昌表示，去年董事酬金大幅增加，主要是考量董事長對公司營運參與程度並反映其責任負擔與市場酬金，因此去年元月調整相關報酬，加上有董事屆齡退休，支付退休金，導致去年每位董事平均酬勞提高。

中和羊毛去年稅後淨損 6881 萬元、較前年減少高達 9 倍之多，但每位董事平均仍可領取 50.8 萬酬金、年增 3.7 倍；千興去年稅後淨損 5.14 億元、較前年大幅衰退 4.3 倍，但每位董事酬勞仍可領取 29.2 萬元酬金，較前年同期 4.09 倍。

欣巴巴去年稅後淨損 3023 萬元、年減 1.31 倍，但平均每位董事仍可領取 109 萬元酬金，較前年增加 1.63 倍。

另外，太極能源去年受到太陽能產業低迷拖累，去年稅後淨損 18.44 億元，較前年大減 93%，但每位董事仍可領取 109 萬元酬勞，較前年增加 3.95 倍。

太極能源解釋，根據公司管理辦法，當年度如有獲利，則由董事會決議依稅前淨利提撥 1%~3% 做為董事酬勞，但因去年虧損，因此決議不發放年度董事酬勞，其申報金額均依據公司章程及相關規定辦理，尚屬合理。