三大法人同步買超5個交易日來首見 看外資買賣內容對台股看法仍偏多

在美股上周五走高的激勵下，亞洲股市今 (15) 日也跟著反映，台股加權指數盤中一度進逼 10900 點關卡，終場上漲 70.3 點至 10875.6 點，雖量能縮至 1187 億元，但三大法人同步買超，為 5 個交易日來首見，合計買超達 74.55 億元。

三大法人今日同步買超，以外資買超最多共 48.87 億元，其次為自營商買超 21.93 億元，投信則買超 3.74 億元；其中，投信終結連 4 賣，自營商則結束連 2 賣。

外資買超前 10 大標的分別為元大滬深 300 正 2 近 1.8 萬張最多，緯創逾 1 萬張，鴻海、長榮 9000 餘張，富邦上証正 2 逾 8000 張，群創、台積電、泰鼎 - KY 和玉山金均逾 6500 張，而元大台灣 50 也獲賣超近 5000 張。

而外資賣超前 10 大標的則有新光金 2.4 萬張，中壽、華映和中信金逾 1.1 萬張，元大台灣 50 反 1 逾 9000 張，富邦 VIX 超過 8500 張，國泰金逾 6500 張，而臺企銀、晶電和台新金遭賣超過 3500 張。

從外資買賣超內容來看，外資仍積極追捧部分大型電子權值股力拱指數，儘管賣超部分大型金融股，但也同步賣反向 ETF，顯示看多台股的態度，暫無明顯轉向訊號。

投信買超前 10 大標的則分別有長榮航超過 5000 張，鴻海逾 2000 張，泰鼎 - KY、雙鴻、彩晶、欣興、晶電、台郡和亞泥均買逾千張，元太則獲投信買盤進駐 950 張。

而投信賣超前 10 大標的依序為第一金、合晶和中信金超過千張，頎邦、明基材遭賣逾 700 張，旭軟、大成鋼、南茂、VHQ-KY 和上海商銀，均遭賣 400 餘張之上。

法人說明，加權指數沿著 10 日均線震盪走高，下檔逐漸有撐，不過今日成交量能縮減，顯示高檔追價買盤已趨向保守，若美股財報未再出現預期外的利多，短線暫難脫量縮震盪格局。