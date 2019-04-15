中壽揮別去年底為實現損失陰霾 3月底淨值回升至千億元

中國人壽 (2823-TW) 公佈今 (2019) 年第一季自結財報數字，由於去年底股災影響，金融商品評價產生未實現損失，依法令規定雖無法配發股利，不過中壽強調，截至 3 月底，淨值已反彈回升到逾千億元，淨值 / 資產比 (淨值比) 也回升到 5.8%，高於及格門檻數；此外，為了因應 IFRS 17，中壽針對近 5 年負債試算後財務皆適足，更已成立 IFRS 17 專案小組，確保在 2025 年順利接軌。

中壽第一季新契約保費收入新台幣 475 億元，總保費收入 757 億元，分別較去年同期成長 55% 及 15%，商品策略持續朝向高價值型商品推動，以提升公司長期價值。第一季稅後純益達 28.06 億元，每股稅後純益為 0.7 元，未適用外匯準備金機制每股稅後盈餘為 0.91 元。

在投資績效部分，因中壽外匯操作得宜，第一季每月皆有提存外匯價格準備金，1~3 月合計提存 10.4 億元，截至今年 3 月底，外匯準備金餘額已達 42.10 億元，較去年底 31.69 億元、增加近 33%，且固定收益較去年同期成長約 3 成，致整體投資收益較去年同期增加。

去年因為全球股災，中壽去年因金融商品評價產生未實現損失，依法令規定雖無法配發股利。

不過中壽強調，第一季受惠於國內外股市回升，及美債殖利率下降之影響，截至今年 3 月底，淨值已逾千億，淨值 / 資產比也已由去年底的 4.4% 提升至約 5.8%，今年第一季年化 ROE 亦達 12.85%，顯示今年第一季整體獲利表現亮麗。



中壽為評估接軌 IFRS 17 對壽險業的衝擊，主管機關自 2012 年起要求各公司每年進行試算，中壽自 2012 年至去年負債試算結果顯示財務皆為適足。中壽更為了迎戰 IFRS 17，已成立 IFRS 17 專案小組，與國際級顧問密切合作，確保在 2025 年順利接軌。