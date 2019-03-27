宏達電攜手高通 加速XR一體機和5G智慧型手機商業化

宏達電 (2498) 今(27)日表示與 Qualcomm Technologies 合作，共同針對 Qualcomm Technologies 的 XR 一體機與 5G 智慧型手機的參考設計，進行 VIVE WAVE 平台的預載和優化。此舉有助於採用指定 Qualcomm Snapdragon 行動平台的 OEM 廠商，快速地實現 Vive Wave 平台支援設備的商業化。同時也將讓 HTC Vive 可以為智慧型手機 OEM 廠商打造出整套 XR 解決方案—透過使用 USB Type-C 連接的 XR 頭盔 (XR Viewers) 瀏覽 Viveport 應用商店，為消費者提供豐富的沉浸式 XR 內容，一同推動整個 XR 生態系統加速發展。宏達電指出，Vive Wave 是一個開放式的 VR 平台與完善的開發工具，為滿足行動端 VR 需求開發並優化，使行動 VR 内容開發變得更加簡單，提供合作夥伴高效能的 VR 設備優化。基於 Android 平台開發，Vive Wave 打造一個 VR 原生作業系統，以 Viveport 應用商店作為統一的內容平台。HTC 作為 VR 內容訂閱服務的先行者，推出全球首創無限量 VR 訂閱服務 Viveport Infinity，充分結合了市面上豐富而高品質的 VR 內容，且支援跨機種與跨平台，創造出讓使用者更頻繁使用 VR 裝置的需求，也讓更多開發者可因此增加內容被下載與遊玩的次數並增加其潛在的營收；目前 Viveport 上已有七成左右的開發者選擇加入 Viveport 訂閱服務。



至於宏達電向來支持開放性的產業生態系，此次與 Qualcomm Technologies 合作的重要宣布，開啟 XR 生態系的重要一章；過去雙方一起攜手締造了智慧型手機的輝煌歷史成就，未來在 VR 領域也希望能持續這樣的合作模式，隨著未來 5G 時代來臨，達成將 5G 優勢充分應用於一體機、Smart Hub 及智慧型手機的目標。根據調查，2017 年願意投資人民幣 4 千元以上於 VR 產品的用戶比例是 17%，到了 2018 年底已攀升為 54%；顯示用戶願意花費更多錢購買 VR 產品。VR 產業正持續穩定發展，硬體規格的提升與價格甜蜜點到來，加上不斷充實的豐富應用內容，將帶動整個 VR 產業的大爆發。



VIVE Wave VR SDK 支援各大主流遊戲引擎，跨平台支援眾多行動 VR 設備與配件，讓使用不同 VR 設備的玩家能夠輕鬆進入並體驗。對於設備製造商而言，他們可以利用 Vive Wave 快速打造全新 VR 頭盔，並在產品上市的第一時間提供 Viveport 應用商店豐富的內容資源。截至目前，已有六款來自 Vive Wave 合作夥伴的頭盔搭載了 Vive Wave 平台，其中包括 Pico、愛奇藝智慧、Shadow Creator(影創科技) 及大朋 VR。