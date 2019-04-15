COMPUTEX將於5/28起開跑 共逾1600家國內外廠商參展

台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 將於 5 月 28 日至 6 月 1 日於台北盛大展出，主辦單位之一 TCA(台北市電腦公會) 表示，今年將以 5G、AI、IoT、電競與 XR、智慧零售、區塊鏈等數位經濟趨勢作為六大展覽主題，共有 1685 家展商使用 5508 個展位，展出規模持續成長，並將同步舉辦上百場專業論壇。

TCA 指出，因應全球 5G 通訊開始進入商轉，各類垂直市場所需的 AI、IoT 與邊緣運算解決方案，採購量持續增加，包括華碩、微軟、英特爾、瑞昱、微星、技嘉、明基、迎廣、台達電、威剛、精英、神達、華擎、飛捷、友懋、振樺、宜鼎、宇瞻、仁寶、勤誠、宏正、Supermicro 科技大廠，都將參展。

GSMA(GSM Association，GSM 協會) 日前發布年度報告 (The Mobile Economy 2019) 指出，預估 2025 年物聯網裝置將從 2018 年的 91 億個成長至 252 億個，全球 IoT 營收也將在 2025 年高達 1.1 兆美元，且 4G 通訊將與 5G 一起成長。

TCA 表示，除原本就擅長的個人電腦、顯示卡、伺服器與各類資通訊設備之外，廠商還將展示包括智慧家庭、紡織與運動科技、金融科技、智慧建築、智慧零售、智慧醫療、智慧能源、智慧觀光、車聯網、智慧政府、智慧城市、工業物聯網、資訊安全等解決方案，提供一站式 IoT 智慧解決方案採購服務。

此外，今年邁入第四屆的亞洲指標新創展會 InnoVEX 也將於 5 月 29 日至 31 日於台北世貿一館展出，今年將有 400 組海內外新創團隊共同與會，國際指標大廠 Arm、Qualcomm Incorporated 將在 InnoVEX 論壇發表專題演講，而加拿大、菲律賓、法國、荷蘭、匈牙利等 11 個國家與地區也都將設立國家館。

TCA 表示，InnoVEX 展出內容十分豐富，從 AI、大數據、生物科技、消費科技、5G 通訊、XR（AR/VR/MR）應用、電子商務、商用服務、物聯網應用、安全監控、智慧農業、綠能環保等都有，且入選新創團隊將上台進行全英文 Pitch，讓企業與海內外買主了解新創團隊能耐，並在展場直接交流，獲得與更多新創團隊合作機會。

