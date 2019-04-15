金融機構防詐騙成效佳 去年成功攔下近千件詐騙案

金管會主委顧立雄今 (15) 日下午出席「銀行執行洗錢防制作業說明會」致詞時表示，金融機構配合警政署實施臨櫃關懷提問，在 2013 年到 2017 年，有效防止民眾受騙共計 1521 件，金額約新台幣 11.36 億元。2018 年 1 至 12 月，則有 936 件，金額達 4.39 億元，成效不錯。

顧立雄說，台北場的說明會是這系列說明會的第三場，上周參加台南場的說明會，客戶非常踴躍參加並提問，像是為什麼銀行總是要詢問客戶很多問題、為什麼去銀行辦事要出示身分證明文件、客戶已經與銀行往來很久了，為什麼銀行還要求更新資料等，透過面對面對談，讓政府單位、銀行直接向客戶說明並解釋，讓客戶瞭解銀行實務措施背後的原因及相關規定的立意。

顧立雄表示，去年是洗錢防制非常重要的一年，我國在去年 11 月接受亞太防制洗錢組織 (APG) 第三輪相互評鑑的實地審查，為了準備相互評鑑，公私部門都非常積極投入，希望能在準備過程，讓國內相關機制和國際充分接軌，也避免因為評鑑成果不理想，影響我國金融活動，衝擊到民眾和廠商的交易跟經濟活動。

這幾年反詐騙成為大家共同的課題，金融機構同時也擔負起推動反詐騙工作的重要防線，顧立雄表示，在最近幾年，金融機構為了強化防制洗錢和反詐騙機制，在人力、資源的投入都較過去有明顯成長，對阻止民眾被詐騙及協助檢調單位查緝不法犯罪，發揮相當大的效果。

顧立雄指出，例如金融機構配合警政署實施臨櫃關懷提問，在 2013 年到 2017 年有效防止民眾受騙共計 1521 件，金額約新臺幣 11.36 億元。去年 1 至 12 月，則有 936 件，金額達新臺幣 4.39 億元。

顧立雄表示，由於金融機構防制洗錢跟反詐騙工作的基礎，都是建立在對客戶的瞭解，所以會視需要請客戶提供資料或詢問相關問題，可能因為溝通問題或執行細緻度問題，導致部分客戶的抱怨不諒解。

不過，行政院院長蘇貞昌在今年 1 月 17 日實地前往銀行視察，針對存款、提款及匯款等民眾日常經常辦理的交易，提醒金融機構執行太過或不及都不好，要儘可能做到有效而不增加麻煩，避免妨礙正常交易的進行，並希望金管會繼續推動針對認識客戶作業的簡政便民措施。

因此，金管會在 1 月 21 日先發布無摺存款懶人包和問答集給銀行參考，明確說明金融機構針對已認識的客戶，辦理無摺存款 50 萬元以下交易，可以採取簡便方式辦理。1 月 23 日也轉知金融機構，民眾繳納稅款、規費，不適用洗錢防制法規定。

同時，為了讓銀行更清楚瞭解正常交易活動範圍，使銀行執行防制洗錢措施適中適當，金管會也發布民眾例行性交易問答集，並公告在官方網站上給銀行參考。

顧立雄強調，金融機構執行防制洗錢及反詐騙等措施，是為保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行，強化臺灣金流安全並與國際接軌，保護民眾的財產與權益，金管會也會持續向金融機構與民眾說明，希望能得到大眾的理解與支持。