應材停止供貨三安光電 市場解讀美政府欲劍指其半導體業務

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年4月15號20點26分

全球最大半導體設備商美商應材，傳出下令員工停止對中國最大 LED 晶片廠三安光電供貨與提供服務，對此，國內 LED 業者認為，由於三安光電 LED 設備國產化程度高，受影響應有限。分析師則認為，三安旗下全資子公司三安集成電路的半導體業務發展，恐因此受到一定程度的衝擊。

據日經新聞報導，三安光電為遭美國政府列入「未經核實名單」的應材 3 家中國客戶之一，而應材已下令停止對三安光電供貨。三安則回應表示，國內也有企業生產該設備，並已採用，對公司正常營運不會有影響。據悉，三安已組成工作小組，與美國相關部門進行溝通，且照美國法律遞交申请，以待被移除「未經核實名單」中。

對此，國內業者認為，若單就 LED 設備來看，三安光電的 LED 設備國產化程度相當高，對其影響應該有限，但後續是否有其他效應發酵，仍待觀察。

不過，由於三安光電旗下擁有半導體晶片製造子公司三安集成電路，分析師認為，應材停止供貨對三安光電 LED 業務影響可能有限，因 LED 晶片生產設備替代性相對較高，且三安光電也已採用國產化設備，但對三安半導體業務影響相對較大，預期將對三安集成半導體業務發展，帶來一定程度的衝擊。

三安集成電路為三安光電旗下全資子公司，主要生產化合物半導體晶片，三安集成電路一期項目已於去年底完工，陸續生產砷化鎵、氮化鎵和碳化矽產品，並小量出貨，新建的生產線主要用於生產國產化品牌的 5G 通訊、光通訊等領域晶片，佈局 5G、無人車與電動車市場。

此外，三安光電也是中國官方重點扶植的企業，目前中國國家集成電路產業投資基金共持股三安光電 11.3%，為其第二大股東，官方欲扶植其發展的意味濃厚。而三安光電除持續鞏固 LED 龍頭地位，也積極強化其在化合物半導體上的優勢，今年 3 月底，三安集成電路也與中國家電大廠美的集團戰略合作，將共同成立「第三代半導體聯合實驗室」，推動第三代半導體功率元件創新發展。

