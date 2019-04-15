中菲行插旗西雅圖 美國市場成長動能增溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年4月15號15點39分

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 為拓展北美市場，今 (15) 日宣布於西雅圖成立分公司，成為在北美第 21 個行銷服務據點，美國也成為在亞太地區之外，中菲行看好的重要成長市場。

中菲行說明，在北美負責報關業務的子公司、提供物流倉儲服務的子公司合作下，有效提供客製化報關和物流倉儲服務，受到客戶肯定，推升今年第一季美洲市場營收達 10.78 億元，年增幅 20%，是所有市場中成長幅度最大，而占總合併營收比重達 26.3%，僅次於中國加上亞太地區的 63%，未來成長潛力仍不容小覷。

中菲行強調，此次在西雅圖設置分公司，主要是因西雅圖為美國快速成長的城市之一，也是往來亞洲主要貨物進出口樞紐，尤其所在的自由貿易區，除可為客戶充分理貨，對於再出口的貨物管制較少，且清關的貨物處理費有繳交上限，具友善的投資環境。

中菲行看好，西雅圖內有不少跨國企業總部聚集，分公司在此將主要提供空運出口服務，專注承攬包含航太科技、醫療設備和電子儀器等，並計畫由專業團隊擴大承攬包含海鮮和水果等生鮮食品，為後市營收挹注新動能。

中菲行去年全年稅後純益 2.63 億元，年增幅達 27.2%，每股純益 (EPS)2.09 元，為 10 年來獲利第三高的年度，今年第一季合併營收也維持年增 4.64% 的表現，是連續 4 個季度正成長。