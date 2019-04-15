台積電Q2展望正向 外資示警下半年仍有壓力

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 將於本周四 (18 日) 召開法說會，外資摩根士丹利發布最新報告，對台積電營運展望維持中立看法，目標價則略為提高，由 199 元調升自 235 元，主要原因在於，台積電第 2 季受惠華為智慧型手機與基地台需求拉貨帶動，但若整體景氣尚未回溫，下半年營運仍有壓。

台積電將在 18 日法說會上公布第 1 季財報，並釋出本季營運與產業展望。大摩也提出法說會關注的焦點，包含下半年營運發展，光阻液事件影響營運的狀況，與最新 5 奈米製程的願景與需求。

台積電首季營收達新台幣 2187.04 億元，季減 24.5%，年減 11.8%。大摩認為，台積電本季將受惠華為拉貨，加上光阻液事件後供應逐步恢復，營收可望有所成長，估季增率將達 7% 到 8%，不過下半年仍有風險。

大摩強調，台積電下游客戶首季庫存水位仍偏高、終端需求也疲弱，第 2 季有華為回補庫存的需求帶動，但下半年若需求未見回升，華為回補庫存庫存力道熄火，恐影響台積電下半年營收表現。此外，大摩也點出，5 奈米市場規模，可能小於 7 奈米市場，加上目前 5 奈米晶圓價格仍偏高，客戶是否願意承受，仍有待留意。

大摩認為，台積電 2 月時公告的股利政策優於預期，推升股價上揚，不過對全年展望仍保守看待，反映終端需求降溫的壓力，對台積電今年營收成長率，從 4% 下修至 3.5%，目標價則調升至新台幣 235 元。