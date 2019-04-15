潑冷水！ 中國官媒：本月降準機率減

中國經濟參考報刊登文章表示，今年以來中國重要金融數據好轉，顯示中國人行實施的寬鬆貨幣政策開始慢慢展現效果，但也意味著短期中國人行不會推出更強力的貨幣寬鬆政策，如降準。

中國經濟參考報認為，若從企業貸款結構來看，無論是 3 月當月還是第一季整體數據，新增企業貸款都優於去年同期，也優於近 5 年平均水準。同時，3 月份票據融資規模也顯著縮小，顯示信貸結構已改善，資金流向開始導入對實體經濟有益的中長期投資。

此外，M1 與 M2 之間年增的差距，雖然已連續 14 個月呈現負值，但差距缺口連續第 2 個月縮小，意味著企業投資活力呈現正向發展，且該中國官媒預估，M1 與 M2 的缺口未來有可能繼續減少。

圖: 鉅亨網彙整

而一直以來，金融數據是經濟數據的前瞻指標，中國經濟參考報指出，3 月份數據的好轉，這也就預告中國經濟也將隨之回穩。

至於，目前好轉的經濟是否會引發中國人行緊縮貨幣的預期？以目前來看，中國經濟才正有起色，且外在環境變數仍多，如中美貿易談判、美國可能引發的全球貿易戰，及歐洲政經局勢面臨的不確定性等，在綜合考量下，經濟基本面尚不足以讓中國目前寬鬆政策踩剎車，但彈性微調是一定有。

之前市場有不少分析師認為，中國人行將在 4 月份進行降準，主要在於 4 月仍中國將出現不小的流動性缺口，因為 4 月份為繳稅旺季，及市場將有人民幣 3665 億元的 MLF 即將到期。

對此，中國證券日報指出，中國人行已連續 17 個交易日暫停逆回購，從給出的理由為目前中國銀行體系流動性處於合理充裕水準來看，中國人行認為短期金融市場並沒有額外的流動性需求。

同時，中國民生銀行認為，今年第一季總體經濟數據表現不錯，因此在 4 月 17 日 MLF 到期後，中國人行很可能會透過展期的方式釋出流動性而不是降準。