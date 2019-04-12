滬深盤後—上證指數全日走低接近收平 成交量大減

陸股在昨天下跌之後，3 大指數今 (12 日) 人氣低迷，做多意願不高。尾盤公布 3 月出口數據大幅優於預期，一度使上證指數由黑翻紅，但最終仍以平盤附近小跌做收，深成指數周 K 線終結 13 連陽。

截至收盤，上證指數報 3188.63 點，跌 0.04%，深成指數報 10132.34 點，跌 0.26%，創指報數 1695.73 點，漲 0.27%。兩市合計成交金額僅略高於人民幣 6000 億元，出現明顯量縮。

(圖表取自新浪財經)

以類股來看，養殖業、電力改革、智慧財產權保護相關個股獲追價，漲勢居前，超級真菌、工業大麻、透明工廠相關個股跌幅較大。

消息面上，11 日晚間，上交所下發了《關於做好科創板市價訂單申報模式調整相關技術準備的通知》。從權威人士處了解，上交所目前正與券商間進行業務接口的對接測試，並將推出保護限價，只針對市價申報，不適用於限價申報，它是對已有交易機制的優化。

此外，海關總署下午發布進出口數據，以美元計，中國 3 月出口年增 14.2%，遠高於預期的 6.5%，第 1 季貿易順差人民幣 5296.7 億元，較去年擴大 75.2%。

展望後市，中金公司認為，A 股及海外中資股估值均已經修復至接近歷史均值或者略低於歷史均值的水準，雖然整體估值依然說不上貴，但修復程度已經較為顯著，後續來看，盈利的恢復情況將變得更為關鍵。

國信證券指出，短期市場在 3 月份 CPI 公佈後順勢回踩，但下方承接力仍強，總體下探空間有限，短期或有反彈。從整體的角度看，隨著年初以來市場的持續回升，基本面支撐在後市的作用更加重要，行情或以結構分化為主，結合上市公司年報和季報，宜把握低估、業績增長潛力大且表現穩定的標的。