歐股盤前─英國延後脫歐 暫時避免「無協議」風險 指數期貨漲跌互見

英國脫歐期限，延後至 10 月 31 日，國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德認為，此舉讓英國暫時避免「無協議」脫歐可能造成的風險；今 (12) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 48 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.15%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.04%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.07%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.068 %，深證成指下跌 0.27 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.37%，日經 225 指數上漲 0.73%；台股收跌 3.47 點，至 10805.30 點。

美國勞工部資料顯示，上週美國首次申請失業救濟金人數，降至 1969 年以來新低；另一方面，3 月生產者物價指數 (PPI)，創去年 10 月以來最大漲幅；不過，投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂加劇，抵銷了經濟數據帶來的樂觀情緒，昨日美股小幅收跌。

週四道瓊工業指數收跌 14.11 點 (0.05%)，至 26143.05 點；標普 500 指數微漲 0.11 點，至 2888.32 點；那斯達克指數下跌 16.89 點 (0.21%)，至 7947.36 點。

美國企業本週起陸續公布首季財報，Refinitiv 預估，標普 500 指數企業獲利，恐下滑逾 2%，但從第 2 季開始，可望反彈；美東時間週五，摩根大通和富國銀行，將公布業績表現。

歐盟領袖於布魯塞爾召開的緊急峰會中提議，讓英國脫歐期限延長至 10 月 31 日，且已獲英國同意；歐盟理事會主席圖斯克呼籲英國，「這次請別浪費時間」。

IMF 總裁拉加德日前表示，英國延後脫歐 6 個月，讓主要經濟體，有更多時間因應各種可能的結果；若英國走上無協議脫歐一途，將造成可怕後果。

英國央行總裁卡尼稱，延後脫歐讓無協議脫歐的機率隨之下降，使國會有時間針對協議內容，取得共識。