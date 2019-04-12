東芝出售LNG部門觸礁！ 股價一度大跌5.4%

週四 (11 日) 傳出中國大型能源公司新奧集團 (ENN) 要求解除與東芝 (6502-JP) 間的 LNG 合約，東芝股價在週五 (12 日) 開盤後一度大跌 5.4% 或 200 日圓，收盤時下跌 2.71% 股價 3585 日圓。東芝評估，該公司 LNG 部門將產生最大 1 兆日圓規模的損失，故決定出售在美國的 LNG 部門。

(圖: Investing.com)

2013 年東芝在美國參與了 LNG 事業，該公司原本打算使用當時預定興建的核能發電廠所產生的電能，將 LNG 及發電設備成套銷售。計畫在德州將美國所生產的頁岩氣加工為 LNG，並擁有 20 年 220 萬公噸的銷售權。

然而 LNG 的銷售價格有極大的波動風險，如果銷售情況不如預期，最後則將產生最大 1 兆日圓規模的損失。對於經營重建中的東芝而言，必須將這個燙手山芋脫手，也才會在日本國內外積極的尋找買主。

雖然一度傳出美國的 Tellurian (TELL-US) 等數家企業願意接手，但是也都無疾而終。最後在 2018 年 11 月，東芝對外表示將把 LNG 部門賣給中國新奧集團，退出該項事業。

也由於東芝終於能夠擺脫 LNG 這個被股市視為東芝最後包袱的緣故，才能順利宣布其中期經營計畫。

東芝在 2019 年 2 月時，表示 2019 財年 (截至 3 月底) 的整體淨利將年增 8% 至 8700 億日圓。在處分 LNG 部門方面，在帳面上列損約 930 億日圓。如果繼續保留 LNG 部門的話，雖將不會發生 930 億日圓的損失，但繼續持有該部門的話，也難保未來不會產生更嚴重的損失。

東芝的中期經營計畫在 2019 年 4 月才剛起步不久，有日本證券分析師認為東芝「在出售該部門的事宜上，雖花費了很長一段時間來洽談。但仍讓人感覺經營者們的看法過於樂觀」。