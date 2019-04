IMF拉加德提兩大原則 敦促遏制全球經濟放緩

國際貨幣基金 (IMF) 日前下調全球經濟增速至金融危機以來新低,IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示,全球經濟正面臨不確定性,各國應採取行動遏制經濟放緩,並提出「不傷害」(do no harm)、「做正確的事」(do the right thing) 兩大原則。

本周公布的 IMF《世界經濟展望》預測顯示,2019 年 70% 的全球經濟體增速將會下降,IMF 下調 2019 年全球經濟增速至 3.3%,並預計 2020 年將增長 3.6%。

IMF 在報告中指出,儘管增速 3.3% 仍處合理水平,許多國家的經濟前景短期內仍將面臨重大不確定性。因此拉加德提出「不傷害」(do no harm)、「做正確的事」(do the right thing) 兩原則,敦促各國積極以行動遏制經濟放緩問題。

她指出,「不傷害」指的是各國都要以更好的方式解決貿易等經濟問題,避免對自己造成傷害,並提出貿易一體化的概念有助於提高生產力、創新以及就業,同時降低生活成本,特別是對於低收入人群。

而「做正確的事」指政策決定者要能未雨綢繆,正確使用財政政策以及提升金融部門紀律,為下次可能產生的危機創造更多空間,同時強調必須加強國際合作關係。

面對英國脫歐,拉加德表示,延長脫歐期限為企業和員工提供更多時間為所有可能發生的結果做準備,她強調,雖然暫時避免無協議脫歐,但脫歐期限的延遲意味著英國脫歐仍存在不確性,若無協議脫歐成真,將會嚴重影響全球經濟。

本周歐盟決議將英國脫歐期限自 4 月 12 日推遲至 10 月底,且英國政府必須在 6 月簽署延期協議。由於延遲脫歐在預期之中,消息傳出後,英鎊兌歐元、美元匯率波動皆不大。