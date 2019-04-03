IMF 總裁警告：全球經濟成長已失去動力

週二 (2 日) 國際貨幣基金組織總裁 (IMF) 拉加德 (Christine Lagarde ) 表示，鑑於聯準會更有耐心的貨幣政策和中國的刺激措施，儘管全球經濟已失去動力，但將避免經濟衰退。

拉加德表示：「全球經濟處於一個微妙的時刻，全球 70% 的經濟將在今年經歷放緩，但短期內不會出現經濟衰退。事實上，我們預計 2019 年下半年和 2020 年將出現部分增長。」

拉加德警告：「這樣增長是不穩定的，並且容易受到英國脫歐、高債務和貿易緊張等風險的影響。目前，全球經濟放緩是全面性的，包括富裕國家和新興國家。」

今年 1 月，國際貨幣基金組織對 2019 年的全球經濟增長預測從 3.7% 下修至 3.5%，拉加德表示，下週發布的最新預測會進一步下調。

下一次經濟衰退到來時，許多國家仍有足夠的時間採取行動，拉加德建議：「各國需要更睿智地使用財政政策，在經濟成長、債務可持續性和社會目標之間取得更好的平衡，並通過建立更強大的社會安全網來解決日益嚴重的不平等問題。」

美中兩國將於週三 (3 日) 在華府舉行新一輪貿易磋商，如果雙方無法在談判中解決爭端，美國施壓將 2000 億美元商品關稅從 10% 稅率調高到 25%。

拉加德表示：「美對中所有商品的關稅上漲 25%，僅此一項就會使美國國內生產總值 (GDP) 下降 0.6%，中國 GDP 下降 1.5%。」

拉加德認為：「沒有人贏得貿易戰，這就是我們需要共同努力減少貿易壁壘和實現全球貿易體系現現代化的原因。」