明州Fed總裁：通膨率超過2%目標「好幾年」也沒關係

明尼蘇達 (Minneapolis) Fed 總裁 Neel Kashkari 週四表示，他能容忍通膨高於央行標準「好幾年」，他稱，如果通膨年率 2.3% 延續好幾年，他也不會擔心。此番評論來自他在推特上長達一小時的問答。

這番話直搗 Fed 觀察者的核心問題：怎樣的通膨率會讓 Fed 不再觀望，再度升息？

Kashkari 是 Fed 官員中數一數二的鴿派人物，所以他偏好的通膨率或許不是 Fed 利率委員會的共識 (他非今年票委)，但其他官員一般都會避免通膨率超過 2%。

Fed 設定通膨目標在 2%，但其官員強調這是「對稱的」，意味 2% 並非通膨率上限。

自 2008 年金融危機以來，以個人消費支出指數來衡量 (Fed 偏好的衡量方法)，除了幾次短暫時期，其餘時間 Fed 一直無法達到 2% 目標。

今年初，Fed 改變立場並宣布未來對利率調整方向將抱持「有耐心的」態度，目前低通膨率便是讓 Fed 暫停升息的因素之一。

幾位 Fed 官員週四發表演說，全部似乎都滿意目前有耐心的政策方式。

Fed 副主席 Richard Clarida 表示，「現在經濟處於良好位置。」

紐約 Fed 總裁 John Williams 則說，「以短期利率來說，現在貨幣政策處於真的很好的定位。」

除了評論通膨率以外，Kashkari 也提到，他不認為貨幣政策是實現金融穩定性的適當工具。

他說，Fed 可用調升短期利率來對抗金融過剩，「但代價呢？對我來說，這似乎是一筆糟糕的交易。」

國際貨幣基金 (IMF) 市場監管團隊負責人 Tobias Adrian 表示，Fed 恐怕不得不緊縮政策，杜絕金融市場的脆弱性損害經濟。

根據《華爾街日報》調查，經濟學家目前預期 Fed 至少到 2021 年都會維持利率不變。