代理商提前備貨影響 金麗-KY元月營收月減18%

受到代理商提前啟動備貨力道影響，金麗 - KY(8429)1 月營收 2.82 億元，月減 18.35%，年減 24.86%。金麗 - KY 表示，1 月營收較上月衰退，主要係旗下休閒服飾 G-Apple、e.t. 兩大自有品牌共 18 個省份代理商，為因應農曆新年傳統銷售旺季提前啟動備貨力道所致。金麗 - KY 指出，隨著消費者結構改變、國際品牌進駐中國市場，促使中國休閒服飾品牌引爆新一輪結構性汰弱留強，集團近年持續採取「品牌 + 代工」並進策略，一方面針對旗下自有休閒服飾品牌 G-Apple、e.t. 強化產品創新研發實力、加大廣告投放力道，同步加強輔導各銷售據點銷售並提供適宜的門市結構優化方案，加速旗下 G-Apple、e.t. 品牌升級腳步，另一方面，根據自有品牌訂單狀況彈性承接鞋類外銷代工業務，增添整體營運穩定活水，目前整體代工營收比重超過 10%，以期支撐品牌轉型所需之現金流。



依據中國國家統計局數據顯示，2018 年中國人均衣著消費支出由 2017 年的 1,238 元提升至 1,289 元，凸顯中國服飾產業隨著整體人均所得提高而穩步發展，消費者也更傾向設計新穎、兼具高性價比、品質特性商品。



展望 2019 年第一季，金麗 - KY 為穩固 G-Apple、e.t. 雙品牌既有之市占率，將持續推展 休閒服飾事業之轉型計劃，從產品面、通路面、行銷面、產品供應鏈管理等進行升級；在美妝保養事業領域，看好兩岸愈漸成熟的美妝市場商機，持續透過品牌行銷與產品開發實力之精進，擴大美妝事業授權金收益來源。