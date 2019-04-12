盤前財經大事搶先讀2019年4月12日

今日操盤前瞻

法說會：雃博、友華、創源、崇佑 - KY、福興

股東會：英利 - KY、虹光、立凱 - KY

瑞士信貸：iPhone 銷量將出現兩位數下滑

瑞士信貸 (Credit Suisse) 週四 (11 日) 表示，蘋果全盛時期已過，預期 2019 年 iPhone 銷量將出現兩位數下滑。由於智慧型手機需求放緩以及 iPhone 業務日趨成熟，自去年 iPhone 銷量下降 3.2% 過後，瑞士信貸預期 2019 年 iPhone 銷量將下降 12.4%。閱讀全文...

S&P 500 企業獲利 三年來首度下降 獲利衰退的風險因而上升

由於預期 S&P 500 企業第一季獲利將下降，為近三年來首度下降，投資人應做好企業獲利落入衰退的心理準備。雖然有分析師說，投資人的預估偏低，且總體展望回穩，顯示股市近來的漲勢可望持續創新高點。閱讀全文...

〈大立光法說〉Q2 營收動能將回溫 4、5 月逐月增 分析師：短期股價恐震盪

大立光 (3008-TW) 昨 (11) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，3 月營收已達 39.26 億元，重回去年旺季水準，林恩平表示，4 月營收將優於 3 月，5 月也不比 4 月差。分析師則認為，大立光股價已反映首季表現，法說會釋出的訊息屬中性，接下來股價震盪難避免。閱讀全文...

傳分拆旗下相機模組業務赴港上市 鴻海：推動事業單位成獨立公司

鴻海 (2317-TW) 傳出計畫分拆旗下相機模組，並將於 5 月赴港掛牌上市，對此鴻海今 (11) 日聲明表示，主要是為能專注發展特定事業領域，因此推動事業單位成為獨立公司。閱讀全文...

台股 Q1 大漲大戶卻落跑 5 億以上大戶跌破千人

台股第 1 季大漲 913 點，漲幅將近 1 成，創 2013 年以來單季最佳表現，但市場大戶與中實戶卻連續 4 個季度落跑，據證交所統計，第 1 季單季成交金額超過 5 億元的大戶跌破千人關卡，只剩下 784 人，中實戶也降至 6613 人，1 億元以下的投資人也跌破 200 萬，僅剩 194 萬人。閱讀全文...