大立光Q2營運正面 外資按讚調升目標價 最高看到6字頭

大立光 (3008-TW) 昨日由執行長林恩平主持召開法說會，並提出首季稅後純益為 50.54 億元，年增 25.75%，每股純益 37.68 元的成績，今日 5 家外資券商提出報告，對第 2 季營運看法正面，並提高目標價，其中歐系外資更將目標價由 5850 元提高為 6000 元，為目前外資圈最高。

而其他，歐、美及日系外資報告中，多數也調升目標價，達約 5200 元的水準。

日系外資券商認為，林恩平在法說會中，對於第 2 季接單看法正面，因此調升目標價從 5060 元提高為 5280 元。

美系券商也提高大立光未來 3 年的每股純益預估，2019 年每股純益估由 219 元提高為 224 元，2020 元每股純益預估由 258 元提高為 275 元，2021 年每股純益預估由 305 元提高到 320 元。

大立光第 1 季營收為 98.24 億元，毛利率為 64.24%，季減 5.16 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益為 50.54 億元，季減 21.98%，年增 25.75%，每股純益為 37.68 元，大立光第 1 季的獲利符合外資圈預期。且林恩平表示，4 月營收將優於 3 月，5 月也不比 4 月差。

大立光股價今日平盤價 4690 元開出，最高為 4730 元，不過指數觀望氣氛濃，穀價不漲反跌，早盤最低跌到 4590 元，跌幅逾 2%。外資券商已連兩日賣超大立光股，兩日外資合計賣超 411 張。