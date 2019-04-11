【華冠投顧】幸運星-連軋6天後，今天大怒神開始【溫水煮青蛙】……

林幸蓉 分析師

焦點個股：6488 環球晶、5483 中美晶、2456 奇力新、1795 美時、2448 晶電

軋空大戲連軋 6 天軋到銀河系…… 昨天老師在群組中第一時間通知粉絲「小心…… 金玉其外敗絮其內……」。昨天早盤老師就已看到阿尼奇大哥們…… 趁拉大股時偷偷開始出小股囉…… 大怒神預備備囉……4/9 上市櫃融券快速大回補 29,950 張，4/10 融券抓狂的大回補 133,512 張，2 天內融券神速回補 163,462 張…… 直接急軋銀河系…… 昨天就告訴好友「軋空正式結束」。

今天大怒神真的來報到了……【溫水煮青蛙盤出現了】…… 大盤與 OTC「開高 + 拉高 + 創高」，10:40 過後開始…… 殺多！！收盤大盤跌 59 點，高低震幅 90 點，成交量放大為 1,374 億。OTC 跌 0.63%，高低振幅高達 1.17%，成交量放大為 421 億！！還好昨天老師未雨綢繆…… 先幫 LINE 群組的好友健診囉…… 存好心、說好、做好事…… 好事果然發生囉…… 今天早盤大盤與 OTC 都雙雙創新高，讓大家股票換鈔票，現金塞金庫…… 真開心，現在好朋友們也跟全國會員一樣滿手現金、滿心期待…… 安全帶綁好囉…… 正面能量大加持！！

低基期的矽晶圓與被動元件大人們開始棄守，如 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、2456 奇力新、2478 大毅…… 創高後拉回…… 今日續弱的有 4426 利勤、6451 訊芯 - KY、2392 正崴、2368 金像電、8046 南電、2465 麗臺、1795 美時、1515 力山、2448 晶電、3580 友威科、8038 長園科…… 上市櫃有多達 22 家漲停板！！其中上櫃 15 家（上漲家數僅 225 家，平均每 15 檔就有一檔漲停板，上市有 7 家漲停板，上漲家數僅 244 家）…… 上櫃今日跌幅甚深？？怎麼會出現這種能量較小的漲停板特別多的奇怪現象呢？？晚上節目仔細分析……

PS. 上市櫃今日漲停的股票中，成交量滿 2,000 張者僅 6 檔：高基期的有 3466 致振、6188 廣明、3293 鈊象、2302 麗正、6125 廣運…… 基期較低的有 4526 東台……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。