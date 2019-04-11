【華冠投顧】週選結算後如期回檔 大盤"陰線吞噬" 變盤了嗎？

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

周二 (4/9) 昇楷提醒「現階段大盤來到 10850 點之上，漸漸深入去年高檔的大量套牢區，同時也滿足了去年底至今年初所打出的 "大Ｗ底型態" 之等幅測量，盤勢恐於周選擇權結算後開始震盪」。

昨夜美股上漲，不過大盤在周選擇權結算後少了用力撐盤的誘因，加上指數位置如上所述來到中長線套牢區以及技術面反壓區，造成了今日開高壓回的走勢，終場大盤 - 59 點，OTC 指數 - 0.64%。

今日台股一如預期出現回檔，雖然大盤終場守住了五日線和 10800 點整數關卡且四大期指價差同步轉強，但比較可惜的是昨日低點沒能守住，導致Ｋ棒型態呈現「陰線吞噬」的轉折訊號，這點容易誘發短線賣壓跟著出籠，所以盤勢還需要花一些時間稍事整理。

即便台股目前遭遇短、中期賣壓出籠的劣勢，但是趨勢就此反轉的機率並不高，一來上周清明長假前，盤勢已先經歷過一輪清洗浮額的動作，後續要處理的賣壓不至於太難搞；二來台股進入融券強制回補高峰期（像是明天就有 381 檔個股將回補），下檔具備一定支撐；三來國際面擁有 Fed 決策朝向鴿派、美中貿易爭端可望有解、"殖利率倒掛" 消失... 等有利因素。故短線回檔先以漲多整理視之。

現階段大盤只要守住本周一 (4/8) 多方缺口都算強勢整理，如果缺口不補而且成交量急縮，代表賣壓消化速度夠快，逢回站買方操作，主要支撐則看 4/1 低點 10627，有效跌破才需改變操作策略。

＜操作策略＞

忠實讀者應該不難發現，昇楷對於台股之掌握度一直符合事先的預判，所以操作策略也還沒改變的必要，仍採 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則，兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。

＜第二季贏家全攻略＞

長假前贈送之【第二季贏家全攻略】當中的《(智慧好夥伴) 5425 台半》，過去 2 周大咖持續買進，昇楷前天也帶學員買在當天最低點附近，繼前天拉尾收次高、昨日開高試圖挑戰前高後，今日繼續逆勢小漲，目前沿上揚五日線行進的節奏不變，股價距離大咖成本亦不遠，後市仍可期。

此外，《(金枝玉葉) 9802 鈺齊 - KY》同樣逆勢上攻，甚至創下今年以來收盤價新高，有索取資料跟上腳步的好朋友都賺到囉！後續就依照設定的移動停利點動作。至於昨日逢高出清的《(聖母瑪利亞) 9938 百和》，今天很夠意思先拉高再下來，讓好朋友仍有不錯的獲利出場機會。

像是《9802 鈺齊 - KY、9938 百和》這類屬於『運動大聯盟』族群之個股，因為具備明年夏天 "東京奧運" 之長線題材，整個族群可列為今年持續鎖定追蹤的選項。

昨日卡位的《星光燦爛》，今天順勢回檔，但量能極縮不破昨低，籌碼依舊穩定，目前學員續抱中。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，今日《2317 鴻海》逆勢創高，帶動部分蘋概股跟進，《2474 可成》、《5264 鎧勝 - KY》、《3376 新日興》、《6290 良維》... 表現亮眼；近日低檔轉強的被動元件族群相對有守，三巨頭《2327 國巨》收平、《2492 華新科》拉高、《3026 禾伸堂》小跌，這個族群能否正式回春就看龍頭《2327 國巨》，目前國巨除了年線之外，其餘均線皆糾結在極小空間中，若能順利突破，整個族群就有機會成為新一輪的多方要角。

弱勢股方面，跌幅較大個股仍集中在高基期股之修正，如《4536 拓凱》、《6451 訊芯 - KY》、《4426 利勤》、《6223 旺矽》、《8038 長園科》、《2455 全新》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。