【華冠投顧】Q1作夢行情已過 業績好的真貨在哪裡?

2019.04.11 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10458，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤下跌 59 點量能 1374 億元，收破昨天低點，的確有高檔出貨現象，但如果說波段操作用 5MA 當停利點的話，今天連 5MA 都沒收破都還是強勢格局，而且連 04/08 帶量的關鍵紅 K 低點 10759 都沒有收破，因此就算短線上有出貨現象，就技術面結構來說，也仍然還是站再強勢格局，接下來若真的跌破 10759，也只是結束強勢格局，而除非這邊進行 V 轉，否則這邊要轉空也要做頭再說，支撐看好 03/22 高點 10667，結構一樣 10458 不破持續站多方。

#類股方面，近期強勢個股開始出現修正或整理，今天強勢股、抗跌股不少是 3 月業績優秀的標的，6188 廣明年增率 84% 今天漲停、3293 鈊象年增率 32% 今天強攻漲停，3376 新日興年增率 28% 今天也大漲 9%，3034 聯詠年增率 37% 也抗跌收漲，6176 瑞儀年增率也來到 44%，今天收小跌，Q1 作夢行情已過，接下來這些業績題材股才會是真貨，大家不訪從 3 月營收年增率表現優秀的個股中去挖寶。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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