消息人士：三星預期明年記憶體需求回溫 擬提早啟用平澤二廠

據消息人士表示，三星電子 (005930-KR) 計劃於明年 3 月提前啟動位於平澤的記憶體二廠的運營，來應對目前市場不利情況並保持該公司的領導地位。

據報導，三星電子近期與包括平澤市在內的多家公司舉行了會議，討論為新記憶體工廠電力和水的供給。原先市場預期，新工廠將於 2020 年 6 月才開始運營，不過考慮到目前市場低迷和明年需求可望回溫的預期下，三星電子似乎將計劃提前至明年 3 月份。

一位三星內部人士表示，新廠的啟用時程尚未正式宣布，將根據市場情況進行調整。時程最初是在去年年初公司為第二家工廠破土動工時設定的，不過現在市場狀態已然不同。

「三星似乎正在針對明年記憶體晶片需求的回溫做準備，」一名業界人士表示。「新工廠將用於生產最高科技的 DRAM 晶片，這些晶片將被應用可折疊式智慧手機等高階設備。」

這座記憶體二廠位一廠旁邊，位在平澤的一廠被認為次世界上最大的記憶體工廠。整座三星平澤廠區面積為 289 萬平方公尺，大約有 400 個足球場大小。三星還計劃在該廠區續建兩座記憶體工廠，下一步工程的計劃預計不久後公布。

「儘管 DRAM 和 NAND 記憶體晶片的價格在第一季出現下滑，但三星並沒有停止相關投資計劃。」一名高階主管表示。「公司預期，今年下半年需求將會回升，明年將繼續快速成長。即將推出的記憶工廠將在供需平衡上發揮關鍵作用，三星希望率先採取行動。」