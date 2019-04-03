向三星購買5G晶片遭拒 蘋果該何去何從?

在 5G 持續推展的情形下，已有許多手機廠提前推出 5G 手機來搶佔話題。然而，蘋果 (AAPL-US) 向高通和三星採購 5G 數據機晶片的過程似乎接連碰壁，蘋果似乎遭遇到了無 5G 晶片可用的窘境。

晶片大廠高通 (QCOM-US) 與蘋果的專利大戰從去年至今依然未見止息，蘋果的 iPhone 製造便轉向了英特爾晶片。然而，對蘋果來說，這並不是理想的解決方案，因為英特爾晶片在功能方面落後於高通，更影響到了蘋果的市場競爭力，因此蘋果仍在尋找其他選擇。

在英特爾 5G 晶片研發的落後之下，先前也傳出蘋果可能要等到 2020 年才可能推出 5G 連網 iPhone。蘋果剩下能選擇的便是三星、華為或聯發科 (2454-TW) 的 5G 晶片，但每種選擇都有其缺點。三星可能會為自家 5G 晶片收取高額費用，華為被美國政府強烈抵制，而聯發科則尚未達到水準。

如今，選擇似乎又更少了。據報導，三星已經在近日以供應產能不足為由，拒絕了蘋果對 Exynos 5100 5G 數據機晶片的購買。該公司一名主管表示 :「蘋果向三星 LSI 部門詢問了 5G 數據機晶片的採購。但是該部門已經回應蘋果，5G 數據機晶片供應量不足。」

由此可見，除非蘋果解決公司之間的問題，否則可能意味著蘋果得開始孤軍奮戰。無論是去計畫收購英特爾的數據機部門，或是機率很小的從頭開始研發生產，這些選擇都意味著蘋果必須為了在 2020 年推出 5G 版本的 iPhone 花費大筆額外費用，或是落後於市場上的兢爭對手一、兩個週期。