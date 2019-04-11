Panasonic：半導體採購價格將跟隨市場變化

Panasonic(6752-JP) 於日前就半導體的採購價格，和以色列的大型 EMS 業者 TowerJazz 進行了協商。到目前為止，Panasonic 一直以高於市場行情的價格，來向 TowerJazz 採購半導體。而新的合約則將會隨著市場價格變化來作出調整。

Panasonic 估計自 2019 年度之後，在相關採購上將可省下 8000 萬美元 (約 90 億日圓)，長期處於虧損狀態的半導體部門也可望在財務上獲得改善。

(圖：Investing.com)

目前 Panasonic 委託由該公司與 TowerJazz 所共同成立的「TowerJazz Panasonic Semiconductor Co.，TPSCo」，來生產相機用感光元件還有功率半導體 (Power Semiconductor)。而在這次到 2022 年為止的新契約，Panasonic 也將繼續委託 TPSCo 生產和過去等量的半導體。

Panasonic 在過往為了不讓 TowerJazz 在晶圓價格上漲時承受營運負擔，刻意將半導體的採購價格設定在較高水準。然而在這次的契約條件當中，採購價格則似乎會隨著晶圓的市場價格變化來作調整。

Panasonic 為了改善旗下半導體部門的體質，在 2014 年將位在日本富山縣的魚津工廠轉給 TPSCo 來負責營運。TowerJazz 持有 TPSCo 51% 的股份，而 Panasonic 的完全子公司 Panasonic Semiconductor Solutions Co.,Ltd. 則持有 49% 的股份。

Panasonic 原本計畫透過專注在產品開發，並將產品用途由民生取向轉換到車用產品等市場上，盼能藉此讓公司獲利。但是因為受限於當時的合約條件，讓 Panasonic 在該部門持續出現虧損。