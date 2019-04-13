守護失智風險 長照險VS.失能扶助險 怎麼選？

文●何楷平

失智症是退化性疾病，不像癌症、慢性病等其他疾病，會直接威脅患者的生命，失智症病程相對較長，照顧時間和費用，也都會隨之增加。

投入長照產業超過二十年、曾任台灣長期照顧發展協會理事長的愛長照執行長朱偉仁舉例，以台北市一般養護機構為例，單人房每月約三萬元，雙人房約二．五萬元，三人房或四人房則在兩萬元左右。但如果是失智型照顧機構，單人房每月就要五萬元，雙人房約四萬～四．五萬元，四人房也要三．五萬元。

如果選擇居家照顧，失智症的居家費用也是最高的。以國內某居家照顧平台為例，居家照顧的鐘點費分為三級，一般生活照顧費用三五○元，居家健康促進照顧四五○元、失智症居家照顧五百元。由此可見，不論機構照顧、居家照顧，失智症的費用都是最高的。

所以，照顧一位失智症患者，每年要花多少錢？假設入住失智型機構，每月費用五萬元，一年就要六十萬元，再加上醫藥費用，以失智症常用藥物愛憶欣為例，每月自費至少三千～六千元，一年就要約七萬元。

再加上其他林林總總的，例如失智初期防走失的衛星定位器、預防跌倒的人力移位吊帶等各種輔具，以及邁入重度失智後，患者開始走入失能狀態所需的紙尿布、鼻胃管、流質營養品等消耗品。初估，照顧一位失智症患者，每年花費約七十萬元。

失智症病程十年起跳

分級給付保險金更適合

失智是一種退化性疾病，病程長、照顧時間久，且高達九成失智症不可逆，病程平均八～十年，阿茲海默症病程甚至可達到十二年、甚至更久。因此，細水長流的分期給付保險金，會比一次給付保險金更符合失智症照顧的需求。

提供失智相關保障、又能分期給付保險金的，就是長照險和失扶險。但須注意的是，兩者在保障內容、診斷依據，以及理賠條件上，各有所不同。

【長照險】

不論失智的原因為何 認知功能有障礙就理賠

長照險「只問結果，不論病因」，因此，不論是什麼原因造成的認知功能障礙，只要患者符合「失智狀態持續九十天以上」、「臨床失智量表（CDR）或簡易智能測驗（MMSE）中度以上」、「出現『時間、場所、人物』三項分辨障礙中的兩項以上」的三項理賠條件，就可以申請保險給付。

不過，目前長照險的理賠申請，幾乎都需每年提交相關文件證明；雖然大部分的失智症都是不可逆，只能延緩、不能改善，但如果是少數「可逆型失智症」，例如腦部創傷、甲狀腺機能異常、營養失調所導致的失智，由於經治療後有機會恢復，所以一旦恢復到一定水準，不符合理賠條件，就無法繼續申請給付。此外，也必須同時符合前述三項理賠條件，若其中一項不符合，就無法申請理賠。

【失扶險】

失智嚴重到神經障害等級 依失能等級給付保險金

依「失能等級表」給付保險金的失扶險，與失智最相關的給付項目就是「神經障害」。而神經障害的審訂，須經由精神科、神經科、神經外科或復健專科醫師診斷，中樞神經系統機能障害程度符合失能等級，才能符合申請理賠，而中樞神經系統機能障害，目前有五種等級，分別是第一、二、三及第七及第十一。

從各壽險公司的失扶險保單條款來看，失能等級十一，就可申請一次保險金；但如果是分期給付的「失能生活補助保險金」，失能等級須達一～六級，才能理賠。

來源：《現代保險雜誌》 364 期

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