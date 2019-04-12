全台唯一的直火窯燒，離市區超近

【圖．文｜行遍天下】

從經國大橋朝新竹千甲里下交流道後，轉過數個小巷子與轉角，終於在一處巷末看見了洋溢和風的木頭小屋，拉門前佇著有三角屋頂的小木燈箱，門縫裡閃著火光還發著木頭滋滋的聲響，這裡是一間柴燒窯烤麵包店—薪石窯。

從單純興趣延伸開店

充滿和風的小木屋是老闆一手設計的。

原為營造業的老闆許禮瑩，為了愛烘培的太太而在辦公室外的大樹下托朋友蓋了座柴燒窯，起初只是與朋友間的休閒娛樂，但 3 年後卻真的成了間以柴燒為主的店。辭去了工作，老闆親自設計，將原為辦公室的腹地改建為日式風格的小木屋，許禮瑩沒有烘焙基礎也沒有上課，好人緣的他全靠朋友的指導與幫忙，一路烤出了屬於薪石窯的好味道。

注重細節食材造就美味

爐火前的仙草乳酪土司染上了仙草與柴燒的褐色，飄著剛出爐的香氣。

開放式的店面一進門就可以瞧見角落裡紅磚砌成的窯，下層爐裡的柴火正燒得通紅，另一旁老闆忙著將低溫發酵了一晚的拿破崙粉液種老麵混入麵粉製成麵糰，倒入了關西農會熬製的仙草原汁再包上澳洲乳酪後，入模窯烤便成了新竹限定的熱門口味—仙草乳酪吐司。直火柴燒的窯讓表皮烤的焦香還帶著柴氣，內部吃得到濕潤與彈性，淡淡的仙草香在麵香的咀嚼後才從喉嚨緩緩散開，這裡離市區只有 10 來分鐘的車程，望向窗外還能看見高架橋與交流道，然而卻一點都感受不到忙碌的擁擾，只有柴燒與麵香的合奏。

師傅正忙著將剛做好的青蔥麵包送進窯內。

用窯燒的 pizza 與德國豬腳酥香不油膩，更別有一番風味。

店內的另一款人氣的蜜橘吐司是以自榨的茂谷柑果汁製成。

好吃魔法

薪石窯擁有全台唯一的直火柴燒窯，明火在下爐燒，麵包在上爐烤，穩定的溫度不僅讓麵包品質一致、保水濕潤，更增添了一股柴火燒過的焦香。

景點介紹

薪石窯

地址｜新竹市東區水利路 46 巷 67-3 號

電話｜03-572-0073

網址｜https://www.facebook.com / 薪石窯 - 763378197039458

營業｜週三至日 10:00∼18:00

價位｜仙草乳酪土司 150 元、夏威夷披薩 200 元、窯烤德國豬腳 300 元

來源：《行遍天下》 2019 年 4 月

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