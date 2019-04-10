美食-KY Q1營收創7季低點 營運醞釀反彈

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 19.82 億元，年減 6.33%，第 1 季合併營收 57.13 億元，年減 6.99%，為 7 季以來低點，美食強調，中國市場 3 月同店營收已較前 2 月改善，保持在明確的恢復軌道上，進入第 2 季後，台灣市場又有母親節大檔，預計將賣出 21 萬顆蛋糕，較去年同檔期可增加 3-5% 營收。

美食說明，85 度 C 在中國有數百萬名線上會員，正計畫擴大會員數，最新一波集點兌換大頭狗馬克杯的活動，更限定會員才能參加，藉此打造會員獨特服務。

在美國市場，85 度 C 最新的聖地牙哥門市與鼎泰豐比鄰，吸引不少消費者慕名而來，目前在美國推出不到半年的行動會員機制，正快速累積會員。

至於台灣，隨著 85 度 C 近來持續深耕會員，也不斷透過電商提升消費體驗，目前會員數已有 33 萬人，使用綁定 app 電子錢包的消費者也有 7.6 萬人；同時，app 外送平台正持續成長中， 而市區據點和各大外送平台合作的使用率高，有助提升同店營業額。

進入第二季後，除了海外展店效益，85 度 C 積極搶攻母親節檔期，推出 6 款蛋糕，其中有 4 款為自家創意開發的造型蛋糕，造型蛋糕的比重較以往更高，藉此創造社群討論度，且降低購買的年齡層，今年客單價定在 430-980 元不等，預計整體檔期可銷出 21 萬顆，較去年同期可增加營收約 3-5%。