美食-KY美國第二座中央廚房 預計Q2上線

為因應在美全力展店的計畫，連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 美國第二座中央工廠北加州中央工廠，預計第二季上線，初步規劃產能可因應 20 家店銷售需求，由於美食今年目標美國再展店 15 家，為營收成長續添成長動能。

美食近年在美布局有成，於 2017 年下半年起營收占比已超過台灣市場，至去年底，美國營收約 48 億元，年增約 27%，占比也持續提升至 22%，成為僅次於中國的第二大重點市場。

截至去年底 85 度 C 美國總店數達 55 店，目前主要產能來自南加州中央工廠，產能約可達 55 家，隨著產能已近滿載，北加州中央工廠即將上線。

法人指出，需留意的是，第一季美食將提列第二座中央工廠的的前期費用，後續也將開始攤提折舊，短期對營益率有些許影響，不過，由於新增產線的自動化程度高，長期反而有助營益率表現，至下半年營益率趨勢向上可期。

美食說明，目前無論在中國、美國和台灣等主要市場，獲利能力仍十分穩健，在美國穩坐華人烘焙領導品牌，而在中國市場則持續結合美團點評、阿里巴巴等電商業者開拓客源。

由於去年下半年有一次性外在因素衝擊中國市場業績，美食全年稅後純益 16.68 億元，年減幅達 22%，每股純益 (EPS)9.26 元，低於過去 2 年水準均賺超過 1 個股本水準，展望後市，美食認為，外在因素逐漸消弭後，營收及獲利表現可回歸正常水準。