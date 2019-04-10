智冠Q1營收季減14% 手遊新作Q2進軍東南亞營運可期

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 5.08 億元，月增 6.26%，年增 23.08%，續站穩 5 億元大關；第 1 季合併營收 14.96 億元，由於去年第 4 季子公司中華網龍 (3083-TW) 推出的手遊新作《戀愛盒子 M》表現亮眼，在首季動能不如去年第 4 季強勁下，營收季減 14.12%，但年增 19.82%。且該款手遊第 2 季將進軍東南亞市場，表現可期。

展望第 2 季，智冠表示，子公司中華網龍以經典 IP 打造的手遊新作《戀愛盒子 M》，繼去年 9 月在台港澳上市後，近期也將展開東南亞地區封測，近 2 個月會陸續在泰國、越南等東南亞市場上市，以過去端遊時代海外市場的亮眼表現來看，預期今年東南亞市場表現也會相當不錯。

除中華網龍外，旗下子公司遊戲新幹線所代理的線上遊戲《信長之野望 Online》、《新龍之谷 Online》也將在 4 月相繼帶來改版內容，可望增添營運動能。智凡迪旗下《MCL 台港澳網咖電競聯賽》也將有多場熱門遊戲賽事開跑。

金融科技子公司藍新科技 3 月攜手台新銀行，開辦網路商店信用卡外幣收單服務，瞄準外國消費者網購商機，協助電商業者拓展全球客源。而即將進軍線下實體通路的重點服務「智慧支付平台系統」，將以多元支付服務優勢，聯合導入《ezPay 簡單付》電子錢包，加速布點全台商店門市。