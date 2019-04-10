歐股盤前─美歐貿易情勢緊繃 指數期貨漲跌互見

美歐貿易緊張局勢升級、國際貨幣基金 (IMF) 下修全球經濟成長預測，今 (10) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.18%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.07%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.10%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.003%，深證成指下跌 0.047 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.52%，日經 225 指數下跌 0.53%；台股收漲 16.54 點，至 10868.14 點。

美國總統川普日前於推特發文，稱歐盟對空中巴士的補貼，傷害了美國貿易，因此他將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅；歐盟方面也不甘示弱，開始醞釀報復措施。

受上述消息影響，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 190.44 點 (0.72)，至 26150.58 點；標普 500 指數收跌 17.57 點 (0.61%)，至 2878.24 點；納斯達克指數收跌 44.61 點 (0.56%)，至 7909.28 點。

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織(WTO) 延燒長達 14 年。

IMF 日前將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準。

IMF 預估，今年全球貿易量將成長 3.4%，低於 1 月預測值 (4%)；全球經濟成長可望於下半年好轉，2020 年可達 3.6%，與先前預測一致。

歐洲央行 (ECB) 今日將召開 4 月利率決策會議，外界預期，ECB 將維持利率不變，但可能採取進一步寬鬆措施，因應疲弱的經濟情勢。