路透：日產Infiniti將在3年內於中國市場推出電動車款

據路透社週三 (10 日) 引述知情人士報導，日產 (7201-JP) 即將在稍晚正式發布，該集團旗下的高級車品牌 Infiniti 將在 3 年內，於中國市場推出首款運動型轎式電動車 (EV)。

(圖：Investing.com)

日產方面表示，該車款大約會在 3 年內問世，消費者也可在本週稍晚開幕的上海車展上，於該公司攤位展出的 Qs Inspiration 轎式電動概念車上，來感受屆時 Infiniti 所推出的新車將會呈現怎樣的樣貌。

「中國市場是全球最具潛力的電動車市場，特別是在高級車這個領域」，Infiniti 董事長 Christian Meunier 在聲明中做出如此表示。

然而日產日前才在 2019 年 3 月 12 日宣布，預定在 2020 上半年停止在英國生產 Q30、QX30 兩個車款。此外，Infiniti 在西歐市場陷入苦戰，在 2018 年的銷量只有 5800 輛。也因此，決定在 2020 年初退出西歐，並將深耕美國及中國市場。

日產在當時曾經表示，Infiniti 車系將於 2021 年電動化，而柴油車款也將停止生產。

另外，日產在全球累計銷售超過 40 萬輛，創下全球最高銷量紀錄的電動車 Leaf，裕日車 (2227-TW) 也正在規劃引進台灣市場，預計在 2019 年第 3 季就會正式在台上市。