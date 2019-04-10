英國勢將長期延遲脫歐 梅伊首相之位岌岌可危？

英國脫離歐盟的期限看來勢將推遲長達一年，這對於梅伊來說是為一大挫敗，其英國首相之位可能因此岌岌可危。

歐洲理事會主席圖斯克拒絕了梅伊對於短暫延遲脫歐的請求，指出這將帶來周而復始的「短期延遲和緊急峰會，以及新的脫歐懸崖時刻」。

歐盟領導人將在周三的峰會上確定延遲脫歐的期限。圖斯克希望成員國同意必要時延期長達一年的時間，外交官們預計今年 12 月或明年 3 月可能成為新的脫歐日期。決議草案顯示，歐盟領導人正計畫向英國提供一旦打破脫歐僵局可以提前退出的條款。

經過幾個月來的不確定性和英國議會游走刀刃上的投票，較長時間的延遲脫歐前景對於企業來說是個好消息，它們希望不惜一切代價避免墜崖式脫歐。但是長時間延期對梅伊來說是另一個政治失敗，她一再承諾會不晚於 3 月 29 日帶領英國脫離歐盟。

保守黨對梅伊的領導幾乎喪失耐心。有意取代梅伊的競爭對手已經投身幾乎公開的競選活動。如果脫歐獲得長時間延期，並且迫在眉睫的無協議脫歐風險得到避免，反對梅伊的保守黨成員可能會認為沒有理由收斂迫使梅伊下台的努力。支持脫歐的保守黨人將對長期延遲脫歐感到憤怒。

歐盟仍在討論延遲脫歐的附加條件，一些成員國的立場較強硬。法國希望限制英國的投票權。一位法國官員表示，一個正在脫離歐盟的成員不應參與歐盟預算等重大決策。

但據一位了解周二歐盟會議討論情況的知情人士透露，歐盟沒有合法的方式來削弱英國的投票權，因此將依賴未來貿易協議的激勵來確保英國合理行事。圖斯克提醒各國領導人，英國仍然是擁有「完整權利和義務」的成員國。