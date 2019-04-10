美股熱潮不減 市場沒人害怕 這才真的讓人害怕

許多價值型投資人都深信，購買股票的最佳時機是市場大舉拋售之際，也就是靠其他投資人的恐懼來致富。但是，如果這個市場沒有人害怕，又該如何？

道瓊指數、標普 500 指數和納斯達克指數 2019 年以來都出現兩位數的漲幅，並且正在接近去年創下的歷史新高。

華爾街的恐慌指標 VIX (VIX-US) 是衡量波動性的標準，今年以來已經下跌了近 50%，因為有關即將出現經濟衰退以及聯準會 (Fed) 過於激進地升息的焦慮已經平息。

這種投資人的狂歡開始讓一些人擔心。在事情開始逆轉之前，市場往往會經歷一陣興奮。現在的人們真的太過自滿。

摩根士丹利財富管理全球投資委員會的分析師在報告中寫道，投資人現在似乎正承受著另一種不同類型的恐懼：害怕錯過。

錯過什麼呢？摩根士丹利表示，最主要是「Fed 設計的軟著陸和較低的實質利率」將證明目前的市場估值仍屬合理。

但 Oakworth Capital 總經理 John Norris 表示，他正通知客戶準備面臨更大的波動，「我們告訴人們現在感覺雖好，但是能享受時就盡情享受，因為接下來可能有一段時間會很痛苦。」「對獲利和經濟的預期並不能證明這波反彈合理。」

市場普遍預計第 1 季獲利將下降，而且預計 GDP 成長也將疲軟。貿易緊張局勢也沒有消失。

BNY Mellon Investment Management 首席策略師 Alicia Levine 表示，最大的風險是美國對歐洲徵收關稅。報導指出，川普總統威脅要對歐盟向波音競爭對手空中巴士提供補貼一事提出報復性關稅。

但對於計劃退休的長期投資人來說，好消息是股票的任何回調都不會很嚴重。Norris 表示，今年底股票可能仍會維持在第 1 季結束時的水準。

換句話說，市場可能會稍微蜿蜒而略微下跌，但它不會像巨石般直墜。

他說：「看不出會出現類似 2008 年的情形，導致資本永久性下降。」「因此沒有必要為了股市而失眠。」

其他人也同意現在不是需要恐慌的時候，但對市場採取謹慎和小心的態度似乎是合理的。

Cresset Capital 投資長 Jack Ablin 表示，「波動性仍然相當低，但財務狀況表明你需要收緊安全帶並保持穩定。」「在今年底之前，人們很有可能會獲利了結並退場觀望。」

Ablin 指出，他將非常專心地聽取未來幾週的第 1 季財報，以了解企業領導人對市場和經濟前景的看法。

但一些長期投資人越來越擔心。

Commonfund 是一家與非營利機構合作的資產管理公司，最近調查了來自捐贈基金、基金會和公共退休基金的投資人，發現其中許多人認為當前牛市的日子已經屈指可數。

Commonfund CEO 兼投資長 Mark Anson 在聲明中表示，「投資人對這波強勁經濟能維持多久持懷疑態度。」

接近一半的受訪者認為市場反彈將在明年結束，近三分之一的受訪者認為市場反彈只會持續 2 年。大約 60% 的受訪者表示今年全球股市的表現將低於其歷史平均回報率。