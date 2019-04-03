Fed停止升息促成標普黃金交叉 分析師警告這可能是把雙面刃

在第 2 季開季出現超級反彈後，美股需要喘息一下。今年前 3 個月的主要漲幅也使指數回到距歷史紀錄不遠的範圍內，道瓊工業平均指數離歷史高點不到 800 點。

Chantico Global CEO Gina Sanchez 表示，由於市場出現令人不安的發展，他們對未來的反彈持謹慎態度。

她說，「我們已經回到 12 月大跌似乎從未發生過的水平，有趣的是，推動這波升勢的是決定 2019 年底前不再升息、而且 2020 年只升息一次的聯準會 (Fed)。但現在它成了一把雙面刃。」

在 12 月升息後，Fed 在 3 月會議上轉為鴿派，成員們表示今年不會升息。雖然耐心的 Fed 被視為市場利多，但 Sanchez 認為其暫停升息是個放緩即將到來的警告訊號。

她說，「看看目前非常負面的經濟數據，經濟學家繼續調降 2019 年和 2020 年的成長預期。」

雖然 Sanchez 確實認為未來會有麻煩，但她表示投資人仍然可以從股市中擠出回報，至少短期內如此。

她說，「由於減稅政策的推動，獲利仍然高漲，」「這將會推動股市上升一段時間，但某些時候我們將被迫面對這樣一個事實，也就是我們已處於市場擴張的後期，隨時可能走向低迷。但當前的反彈可能會持續好幾季。」

美股在第 2 季一開始就出現看漲訊號：一個黃金交叉，其 50 日移動均線超過 200 日移動均線，表明趨勢發生了變化。上次發生在 2016 年中期，標普 500 指數在 12 個月內上漲約 15%。

Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 認為美股出現了更加看漲的潛在訊號。

他說，「我們應更認真觀察內部廣度指標。我認為，要討論技術面就要觀察價值增加的原因。仔細看看市場的參與度，通常有很多股票投入的反彈通常可以繼續下去；參與度不高的是那些走勢容易被逆轉的股票。」

他表示，「一個值得關注的不錯工具是紐約證券交易所 (NYSE) 的漲跌家數趨勢線。它在 2 月創下一個新的周期高點，2 月結束時又創造了另一個。這是值得關注的要點。如果它持續有此表現，代表標普的反彈是健康並可持續。」

標普距 9 月創下的歷史新高不到 3%，自 12 月底的低點反彈了 22%。