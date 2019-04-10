陸系客戶、中控高壓與歐日IDM加持 捷敏-KY今年營運將可續創佳績

封測業者捷敏 - KY(6525) 受惠於陸系客戶佔比提升、工控中高壓產品比重拉高，加上歐系、日系 IDM 龍頭大廠訂單成長，今年營運將可溫和成長，續創佳績。捷敏 - KY 去年第四季營收 8.66 億元，季減 4.1%，因利用率下滑，折舊攤提升高及產品組合變化，單季毛利率 30.9%，較前季減少 2.2 個百分點，單季每股淨利 1.37 元，累計去年全年，營收 34.12 億元創新高，並年增 10.27%，毛利率 30.58%、營益率 22.18%，每股淨利 6.6 元。



展望今年，公司提到，成長主要來自中國客戶及合肥廠的中高壓產品，成長性屬於相對和緩的產品線；捷敏 - KY 陸系業者營收比重 2017 年的小於 5%，2018 年約 7%，成長 1 倍，預計 2019 年可挑戰 2 成營收，此外，陸系客戶數量也已經從 2-3 家提升到 5 家以上。另外，今年也可期待歐系、日系 IDM 龍頭大廠訂單成長，同時，工控中高壓產品比重可望從 16% 挑戰 2 成水準。



此外，該公司對工業用及車用產品市場展望樂觀，仍為未來聚焦發展重點，提到，車用及工業用因認證期較長，短期效益相對不明確，但未來成長性可期，目前產線已逐步驗證中，最快今年底可望陸續獲得認證，可以期待明年起在車用產品貢獻會有顯著成長。